Carta di Credito TFBank: richiedila online in meno di 3 minuti e risparmia

Dimentica moduli infiniti, appuntamenti in filiale e attese interminabili. Con TFBank richiedere la tua carta di credito è un processo completamente digitale, intuitivo e rapidissimo. Bastano meno di 3 minuti per completare la richiesta online e, una volta approvata, la carta arriva comodamente a casa tua in pochi giorni. Nessuna burocrazia complicata: solo pochi passaggi chiari e guidati.

Tutto online, tutto semplice: dalla richiesta ai pagamenti

La TF MasterCard Gold nasce proprio con questo obiettivo: rendere ogni fase, dall’attivazione all’utilizzo quotidiano, estremamente fluida. La domanda si compila online, senza documenti cartacei da spedire o firme da inviare per posta. Una procedura guidata ti accompagna passo dopo passo, così sai sempre cosa fare e quanto manca alla conclusione. In pochi clic puoi avere una carta senza commissione annuale, pronta per essere utilizzata sia per gli acquisti quotidiani sia per le spese più importanti.

Anche l’utilizzo è immediato. La carta si integra con Google Pay e Apple Pay, permettendoti di pagare direttamente con smartphone o smartwatch. Un tap e l’acquisto è fatto. In più, puoi approfittare fino a 55 giorni senza interessi sugli acquisti e scegliere se saldare in un’unica soluzione o rateizzare. Una gestione flessibile che si adatta alle tue esigenze, senza complicazioni operative. La semplicità continua anche fuori dall’Italia. Con la TF MasterCard Gold puoi pagare all’estero senza costi extra sui cambi valuta, evitando spiacevoli sorprese in estratto conto. Inoltre, se paghi almeno il 50% del viaggio con la carta, è inclusa un’assicurazione viaggio completa: copertura medica, protezione per bagagli smarriti fino a 2.500 euro, rimborso per annullamento fino a 3.000 euro e copertura infortuni. Richiesta veloce, gestione digitale, pagamenti smart e protezione inclusa: ogni aspetto è studiato per farti risparmiare tempo oltre che denaro. Perché oggi il vero lusso è la semplicità.