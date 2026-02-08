Carte di pagamento aziendali gratuite: l'offerta di Wallester Business

La piattaforma di Wallester nasce per aiutare le aziende di qualsiasi dimensione a controllare le transazioni, gestire le fatture e confermare i pagamenti, consentendo loro di emettere e gestire carte aziendali in proprio. Tre i piani disponibili: Free, Premium (0,066 euro al mese per ogni carta aggiuntiva rispetto alle 3.000 carte virtuali incluse) e Platinum (0,056 euro al mese per ogni carta extra rispetto alle 16.000 carte virtuali già incluse). Per iniziare il piano Free è l’ideale, anche alla luce delle tante funzionalità incluse nell’account gratuito di Wallester Business.

Carte payroll immediate per i propri dipendenti

Al fine di migliorare l’efficienza aziendale e rendere più semplice la procedura di elaborazione delle buste paga, Wallester propone carte payroll istantanee per ciascun dipendente: i pagamenti delle buste paga sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette, ovunque ci si trovi nel mondo; permette anche di risparmiare, grazie ai 1.500 pagamenti che si possono effettuare in una volta sola tramite il proprio sistema bancario; a questo poi si aggiungono l’accredito della busta paga di fatto immediato sul conto del titolare della carta e il canone zero per il mantenimento della carta.

Ciascuna azienda che registra un account gratuito sulla piattaforma Wallester Business ha il vantaggio di emettere carte aziendali virtuali pronte all’uso nel giro di pochi istanti. Nel piano Free sono disponibili fino a 300 carte virtuali appartenenti al circuito di pagamento internazionale Visa e compatibili con i pagamenti tramite wallet mobile come Apple Pay e Google Pay.

Sempre a proposito di efficienza, la piattaforma business in questione offre una piena integrazione con i principali software del settore, così da semplificare la contabilità e la rendicontazione finanziaria.

L’iscrizione a Wallester Business è facile e gratuita. La procedura consente di ottenere un account aziendale senza costi entro 24 ore dalla richiesta: maggiori informazioni sono consultabili al link che segue.