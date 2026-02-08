 Carte di pagamento aziendali gratuite: l'offerta di Wallester Business
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Carte di pagamento aziendali gratuite: l'offerta di Wallester Business

Include 300 carte virtuali gratuite e utenti illimitati senza costi aggiuntivi più l'integrazione di software per la contabilità.
Carte di pagamento aziendali gratuite: l'offerta di Wallester Business
Fintech Carte
Include 300 carte virtuali gratuite e utenti illimitati senza costi aggiuntivi più l'integrazione di software per la contabilità.
Freepik

La piattaforma di Wallester nasce per aiutare le aziende di qualsiasi dimensione a controllare le transazioni, gestire le fatture e confermare i pagamenti, consentendo loro di emettere e gestire carte aziendali in proprio. Tre i piani disponibili: Free, Premium (0,066 euro al mese per ogni carta aggiuntiva rispetto alle 3.000 carte virtuali incluse) e Platinum (0,056 euro al mese per ogni carta extra rispetto alle 16.000 carte virtuali già incluse). Per iniziare il piano Free è l’ideale, anche alla luce delle tante funzionalità incluse nell’account gratuito di Wallester Business.

Pagina account gratuito Wallester

wallester business

Carte payroll immediate per i propri dipendenti

Al fine di migliorare l’efficienza aziendale e rendere più semplice la procedura di elaborazione delle buste paga, Wallester propone carte payroll istantanee per ciascun dipendente: i pagamenti delle buste paga sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette, ovunque ci si trovi nel mondo; permette anche di risparmiare, grazie ai 1.500 pagamenti che si possono effettuare in una volta sola tramite il proprio sistema bancario; a questo poi si aggiungono l’accredito della busta paga di fatto immediato sul conto del titolare della carta e il canone zero per il mantenimento della carta.

Ciascuna azienda che registra un account gratuito sulla piattaforma Wallester Business ha il vantaggio di emettere carte aziendali virtuali pronte all’uso nel giro di pochi istanti. Nel piano Free sono disponibili fino a 300 carte virtuali appartenenti al circuito di pagamento internazionale Visa e compatibili con i pagamenti tramite wallet mobile come Apple Pay e Google Pay.

Sempre a proposito di efficienza, la piattaforma business in questione offre una piena integrazione con i principali software del settore, così da semplificare la contabilità e la rendicontazione finanziaria.

L’iscrizione a Wallester Business è facile e gratuita. La procedura consente di ottenere un account aziendale senza costi entro 24 ore dalla richiesta: maggiori informazioni sono consultabili al link che segue.

Pagina account gratuito Wallester

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business

Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business
BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank

Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank
Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business

Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business
BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank

Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank
Federico Pisanu
Pubblicato il
8 feb 2026
Link copiato negli appunti