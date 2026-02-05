Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business

La piattaforma Wallester Business offre una soluzione gratuita per la gestione delle spese aziendali: l’account Free include 300 carte virtuali gratis, l’emissione di carte fisiche senza limiti e utenti illimitati senza costi aggiuntivi. Anche l’iscrizione è a zero spese: ciascun imprenditore può ottenere un account aziendale entro 24 ore, sbloccando in automatico tutte le funzionalità del servizio in base al piano selezionato.

I piani disponibili di Wallester Business sono tre:

Free : gratis

: gratis Premium : 0,066 euro al mese per carta (le prime 300 carte virtuali sono gratuite)

: 0,066 euro al mese per carta (le prime 300 carte virtuali sono gratuite) Platinum: 0,056 euro al mese per carta (le prime 300 carte virtuali sono gratuite)

Carte Visa per le spese aziendali

Le carte Visa business incluse nei piani di Wallester Business aiutano a potenziare da subito ogni tipo di attività, indipendentemente dalle dimensioni di ciascuna. Se la scelta ricade sulle carte virtuali, l’emissione è istantanea, con una procedura semplificata per la configurazione dei pagamenti tramite Apple Pay, Google Pay e altri sistemi di pagamento mobile analoghi.

Wallester offre anche il monitoraggio delle spese in tempo reale e la possibilità di impostare dei limiti personalizzati, in modo da gestire al meglio il budget stanziato per un determinato progetto e consentire ai dipendenti stessi dell’azienda di effettuare gli acquisti programmati. Inoltre, a partire dal piano Premium sono disponibili le integrazioni con i principali software di contabilità, così da semplificare la rendicontazione finanziaria e la contabilità stessa.

La soluzione proposta da Wallester è adatta a qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di ciascuna. Ad esempio, può rivelarsi utile per le ditte che operano nei trasporti e nella logistica, offrendo agli autisti l’accesso a una o più carte per il pagamento del carburante o le eventuali riparazioni dei veicoli.

Maggiori informazioni sono consultabili alla pagina dedicata di Wallester, da cui è inoltre possibile completare la creazione di un nuovo account gratuito in pochi minuti.