 Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business

Anche l’iscrizione è a zero spese: ciascun imprenditore può ottenere un account aziendale entro 24 ore dalla richiesta.
Carte di pagamento gratuite per la gestione delle spese aziendali con Wallester Business
Fintech Carte
Anche l’iscrizione è a zero spese: ciascun imprenditore può ottenere un account aziendale entro 24 ore dalla richiesta.
Freepik

La piattaforma Wallester Business offre una soluzione gratuita per la gestione delle spese aziendali: l’account Free include 300 carte virtuali gratis, l’emissione di carte fisiche senza limiti e utenti illimitati senza costi aggiuntivi. Anche l’iscrizione è a zero spese: ciascun imprenditore può ottenere un account aziendale entro 24 ore, sbloccando in automatico tutte le funzionalità del servizio in base al piano selezionato.

I piani disponibili di Wallester Business sono tre:

  • Free: gratis
  • Premium: 0,066 euro al mese per carta (le prime 300 carte virtuali sono gratuite)
  • Platinum: 0,056 euro al mese per carta (le prime 300 carte virtuali sono gratuite)
Pagina registrazione account gratuito

wallester business

Carte Visa per le spese aziendali

Le carte Visa business incluse nei piani di Wallester Business aiutano a potenziare da subito ogni tipo di attività, indipendentemente dalle dimensioni di ciascuna. Se la scelta ricade sulle carte virtuali, l’emissione è istantanea, con una procedura semplificata per la configurazione dei pagamenti tramite Apple Pay, Google Pay e altri sistemi di pagamento mobile analoghi.

Wallester offre anche il monitoraggio delle spese in tempo reale e la possibilità di impostare dei limiti personalizzati, in modo da gestire al meglio il budget stanziato per un determinato progetto e consentire ai dipendenti stessi dell’azienda di effettuare gli acquisti programmati. Inoltre, a partire dal piano Premium sono disponibili le integrazioni con i principali software di contabilità, così da semplificare la rendicontazione finanziaria e la contabilità stessa.

La soluzione proposta da Wallester è adatta a qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di ciascuna. Ad esempio, può rivelarsi utile per le ditte che operano nei trasporti e nella logistica, offrendo agli autisti l’accesso a una o più carte per il pagamento del carburante o le eventuali riparazioni dei veicoli.

Maggiori informazioni sono consultabili alla pagina dedicata di Wallester, da cui è inoltre possibile completare la creazione di un nuovo account gratuito in pochi minuti.

Pagina registrazione account gratuito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank

Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank
POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero

POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero
BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda

Scopri Wallaster, le migliori carte di pagamento per la tua azienda
Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank

Carta di credito a canone zero: è il momento di scegliere TF Bank
POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero

POS Easy Mini: compatto, smart e conveniente a soli 50€ e canone zero
Federico Pisanu
Pubblicato il
5 feb 2026
Link copiato negli appunti