Gestione delle spese aziendali più semplice con le carte di pagamento di Wallester

Trecento carte virtuali gratis e utenti illimitati senza costi aggiuntivi: è quanto propone l’account gratuito della piattaforma Wallester Business, grazie alla quale è possibile migliorare la gestione delle spese aziendali con l’adozione di carte di pagamento appartenenti al circuito internazionale Visa.

L’iscrizione alla piattaforma multifunzione Wallester permette di monitorare le spese in tempo reale, impostare dei limiti personalizzati e ricevere promemoria utili per l’invio delle ricevute. Un altro vantaggio è l’emissione istantanea delle carte aziendali: quest’ultime sono pronte all’uso da subito, all’interno del proprio portafoglio digitale e conto aziendale, con la possibilità di configurare senza problemi i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e altri pagamenti di questo tipo.

Wallester mette poi a disposizione dei titolari di ciascuna azienda una API REST semplice da sviluppare, attraverso cui si possono creare nuove carte, modificare eventualmente i limiti e accedere ai dettagli relativi al pagamento in tempo reale. Inoltre, assicura la piena integrazione con i software CRM e sistemi di contabilità.

Un’ulteriore caratteristica della piattaforma Wallester Business è la gestione efficiente delle valute straniere, tra cui dollaro e sterlina: ciò consente di evitare frequenti conversioni di valuta, risparmiando in questo modo sulle commissioni di cambio.

Infine, la già citata integrazione con i sistemi di contabilità permette un’esportazione istantanea dei dati presenti nel sistema attualmente in uso, così da facilitare sia la rendicontazione finanziaria che la contabilità della propria azienda.

Ricapitolando, l’account Free di Wallester include 300 carte virtuali, l’emissione illimitata di carte fisiche, numero di posti illimitato per i dipendenti, un’assistenza in tempo reale e una API aperti per gli sviluppatori. Per iscriversi gratuitamente è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e premere sul pulsante “Crea un account gratuito”.

Maggiori informazioni sulla piattaforma sono consultabili tramite il link presente nel box posizionato qui sotto.