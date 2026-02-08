 Gestire le carte aziendali ora è più semplice con Wallester: l'iscrizione è gratuita
Per gestire le carte aziendali nel modo giusto è possibile puntare su Wallester, la piattaforma gratuita che semplifica la vita delle PMI.
Per gestire le carte aziendali nel modo giusto è possibile puntare su Wallester, la piattaforma gratuita che semplifica la vita delle PMI.

Gestire le spese aziendali nel modo migliore è fondamentale, soprattutto per le PMI che tendono a sottovalutare quest’aspetto chiave per una gestione aziendale precisa ed efficiente. Per affrontare e risolvere la questione è possibile puntare su , una soluzione gratuita per la gestione delle spese aziendali, con una piattaforma multifunzionale ricca di strumenti, la possibilità di gestire fino a 300 carte virtuali gratuite e avere utenti illimitati. Ci sono anche piani a pagamento che moltiplicano i vantaggi, andando a soddisfare le aziende più esigenti.

Per creare un account gratuito basta visitare il sito ufficiale di Wallester, accessibile premendo sul box seguente. Successivamente è possibile creare un account gratuito che sarà attivo entro 24 ore.

Perché scegliere Wallester

Wallester è una piattaforma gratuita per la gestione delle spese aziendali, con tanti strumenti per avere un controllo completo della contabilità e dei budget da dedicare ai vari team. Gli utenti possono sfruttare l’emissione gratuita delle carte virtuali, controllare le spese in tempo reale e ottenere anche un’integrazione con i principali software di contabilità. C’è anche la possibilità di gestire le spese in più valute, un aspetto essenziale per poter migliorare l’organizzazione aziendale quando si opera anche all’estero. Wallester offre una soluzione completa, con un’iscrizione gratuita che permette di ottenere un account funzionante entro 24 ore dalla registrazione.

Il servizio è utilizzabile in modo gratuito, con il piano Free che prevede 300 carte virtuali. Per  le aziende più esigenti c’è anche la possibilità di passare ai piani Premium e Platinum, che permettono di sfruttare l’integrazione con il sistema di contabilità, molte più carte virtuali e altri vantaggi. Per accedere subito al servizio basta raggiungere il sito ufficiale di Wallester qui di sotto e creare un account gratuito, in modo da iniziare a usare la piattaforma.

