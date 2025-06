Fino al 30/6/25: fino a 75€ in Punti PAYBACK con Carta di Credito PAYBACK

PAYBACK e American Express offrono fino a 75 euro in Punti Extra agli utenti che richiederanno Carta di Credito PAYBACK entro il 30 giugno. Lo sconto in euro lo si ottiene accumulando fino a 15.000 Punti PAYBACK tramite due vie: la prima prevede 3.000 Punti effettuando una spesa di qualunque importo entro tre mesi dall’emissione della carta; la seconda fino a 12.000 Punti approfittando del Bonus SpesAmica PAYBACK Plus.

Prima di scendere più nel dettaglio, ricordiamo che Carta di Credito PAYBACK American Express è una carta con quota annuale gratuita attraverso cui la racconta Punti del noto programma fedeltà diventa più semplice e anche più veloce. Inoltre permette anche di scegliere come pagare il saldo dell’estratto conto mensile, se in un’unica soluzione oppure a rate con l’addebito degli interessi.

Come funziona la promozione

Il primo passaggio fondamentale è la richiesta della carta PAYBACK American Express entro il 30 giugno. Per richiedere la carta di credito occorre essere maggiorenni, l’iscrizione al programma fedeltà PAYBACK, la residenza in Italia, un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA e un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express specifica che potrebbe richiedere una prova del reddito indicato durante la fase di richiesta.

Una volta approvata la richiesta, si potranno ottenere fino a 75 euro di sconto in Punti. Ecco come:

3.000 Punti PAYBACK, pari a 15 euro di sconto , con la prima spesa effettuata con la carta (importo qualsiasi ed entro 3 mesi dall’emissione della stessa)

, con la prima spesa effettuata con la carta (importo qualsiasi ed entro 3 mesi dall’emissione della stessa) fino a 12.000 Punti PAYBACK, pari a 60 euro di sconto, con il Bonus SpesAmica PAYBACK Plus, spendendo 100 euro al mese nei supermercati Carrefour (2.000 Punti ogni mese fino al 31 dicembre 2025)

Infine, vi confermiamo che l’utilizzo di Carta di Credito PAYBACK American Express consente anche di ottenere 1 Punto per ogni 2 euro spesi su tutti gli acquisti.