Con TFBank è facile ottenere la tua Carta di Credito personale

Ci sono cose semplici che le banche rendono difficili. Se anche questo è il tuo caso non preoccuparti. Grazie a TFBank ottenere la tua carta di credito personale è facile e veloce. Ci vogliono meno di 3 minuti. Richiedila adesso! Fai tutto online e ti arriva in pochissimi giorni direttamente a casa tua e con tantissimi vantaggi aggiuntivi incredibilmente convenienti.

Questa carta di credito ha il privilegio di essere senza commissione annuale. Inoltre, integrandosi perfettamente con Google Pay e Apple Pay hai sempre tutto sotto controllo ed effettui i tuoi acquisti velocemente ovunque tu sia con il tuo smartphone o smartwatch. Ma non è tutto. Infatti, grazie a questa soluzione hai uno dei vantaggi più interessanti di sempre perché sarà facile anche finanziare i tuoi acquisti con TFBank.

In pratica, con questa carta di credito è facile quanto un tap ottenere acquisti senza interessi fino a 55 giorni. Nello specifico potrai goderti fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto. Potrai decidere di pagare tutto in una volta o a rate. Un’ottima opportunità per affrontare quelle spese che non ti aspettavi o quelle emergenze che richiedono un po’ più di respiro economico.

Con la Carta di Credito TFBank è facile ottenere pagamenti senza costi all’estero

Tutto è facile da ottenere con la Carta di Credito TFBank. Viaggi senza stress e risparmi di più. Questa soluzione è senza costi extra quando paghi all’estero e hai zero commissioni sui cambi. Richiedila adesso in soli 3 minuti! Viaggia sicuro e senza pensieri grazie a questa MasterCard Gold.

Inclusa hai un’assicurazione di viaggio completa in tutto il mondo, una copertura infortuni, il rimborso per bagagli smarriti fino a 2500 euro, la copertura per annullamento viaggio fino a 3000 euro e una copertura malattia. Pagando almeno il 50% del tuo viaggio con la carta di credito sarai coperto dall’assicurazione viaggio e annullamento AmTrust.