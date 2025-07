Tutti i vantaggi della carta di credito PAYBACK American Express

Gli iscritti al programma fedeltà PAYBACK hanno la possibilità di accelerare la propria raccolta punti sottoscrivendo la carta di credito PAYBACK American Express. La quota annuale è gratuita e per richiederla è sufficiente un reddito lordo di 11.000 euro, la residenza in Italia e un conto bancario o postale con IBAN SEPA.

Attraverso la carta PAYBACK American Express si accumulano il doppio dei punti presso i partner del programma PAYBACK, potendo inoltre contare su una flessibilità di pagamento a tutto tondo.

Scopri la Carta che trasforma le tue spese in Punti PAYBACK: Carta di Credito PAYBACK American Express!

Mess. Pub. con fin. Prom. Verifica termini, condizioni ed esclusioni su PAYBACK.it

Punti doppi e quota annuale gratuita

Tra i principali vantaggi della carta di credito PAYBACK American Express si annoverano il doppio dei punti sugli acquisti effettuati presso i negozi partner del programma fedeltà PAYBACK e l’assenza di canone legato all’utilizzo della carta. Riguardo ai punti doppi, PAYBACK e American Express sottolineano come al momento del pagamento occorra esibire il codice a barre presente sul retro della carta.

L’unica eccezione è data dalle stazioni di servizio Esso, dove è necessario presentare la propria carta fedeltà PAYBACK. Se non se ne ha ancora una, può essere richiesta sul sito PAYBACK.it oppure presso i partner del programma.

Su tutti gli altri acquisti, invece, la carta consente di ottenere 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi.

Un ulteriore vantaggio collegato all’utilizzo della carta PAYBACK American Express è la flessibilità di pagamento. I titolari della carta possono infatti scegliere liberamente se pagare a saldo in un’unica soluzione oppure a rate con addebito di interessi.

Tutto quello di cui si ha bisogno per richiedere la carta di credito in questione è un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro, l’essere residente in Italia e avere un conto con IBAN appartenente al circuito SEPA.

