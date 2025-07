Con Axerve puoi avere un POS a zero commissioni: paghi solo il canone mensile

Smart POS Easy è la soluzione firmata Axerve che ti permette di avere una soluzione di pagamento ideale per accompagnarti in tutta la tua attività senza nessuna percentuale di commissione sulle transazioni. Pagherai soltanto un canone mensile, una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa con serenità.

Il POS ti sarà consegnato direttamente all’indirizzo che indicherai in fase di iscrizione e funzionerà ovunque grazie alla connettività 4G e WiFi integrata, con tanto di SIM inclusa così da non doverti preoccupare di pagare un piano dati. L’accredito delle somme ricevute arriva direttamente sul tuo conto corrente, basta che sia italiano, entro il giorno lavorativo successivo.

La gestione del POS potrà essere monitorata dalla dashboard myStore, un pannello online semplice e intuitivo da cui puoi monitorare ogni incasso, scaricare le fatture, gestire i pagamenti e collegare altri strumenti Axerve nel caso ne avessi bisogno.

Parliamo di costi: il solo canone fisso mensile, con nessuna percentuale trattenuta sulle transazioni, è di 17 euro + IVA in caso di incassi fino a 10.000 euro l’anno o di 22 euro + IVA per incassi superiori a quella cifra. L’unico extra che ti sarà richiesto è il pagamento dell‘imposta di bollo iniziale: solo 16 euro, da pagare una volta soltanto.

Attivando Axerve Smart POS Easy potrai finalmente accettare pagamenti elettronici senza preoccuparti delle commissioni.