Con Mobile POS di Nexi commissioni AZZERATE fino a 10€: ecco la promo

La nuova offerta Nexi è pensata per tutti i professionisti e piccoli imprenditori che hanno bisogno di un nuovo POS per accettare pagamenti digitali. Mobile POS è un terminale portatile e a canone zero che, per un periodo limitato, ti permette di azzerare le commissioni su tutte le transazioni fino a 10 euro e di ottenere un cashback fino a 100 euro. Richiedilo online in pochi minuti!

Tutti i vantaggi dell’offerta Nexi Mobile POS

L’offerta proposta da Nexi include Mobile POS al costo una tantum di 29 euro (IVA inclusa). Questo piccolo e leggero terminale si collega allo smartphone tramite l’app gratuita Nexi POS, trasformando ogni dispositivo mobile in una postazione di pagamento. È ideale per chi lavora in mobilità o fuori dal negozio, come artigiani, venditori ambulanti, liberi professionisti e operatori del food delivery.

Ma perché scegliere Mobile POS? Innanzitutto, perché non dovrai pagare alcun canone. Per ogni transazione, invece, si applica una commissione unica dell’1,89%, per carte Mastercard, Visa, PagoBANCOMAT e altri circuiti europei. Inoltre, è attiva – fino al 30 giugno – anche una promozione legata ai micropagamenti, che ti consente di azzerare tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro.

Inoltre, chi sceglie Nexi ha la possibilità di ottenere un cashback di 100 euro, che viene accreditato direttamente sull’estratto conto al raggiungimento dell’obiettivo 12 mesi dopo l’attivazione automatica e gratuita dell’iniziativa. L’offerta si completa con il pagamento a distanza tramite Pay-by-Link, che permette di ricevere pagamenti via SMS, e-mail o social.

Un altro vantaggio che lo contraddistingue da altre soluzioni simili è la velocità di accredito: i fondi vengono trasferiti entro un giorno lavorativo senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente, purché si disponga di un IBAN italiano. Nexi offre anche assistenza 24/7 e strumenti digitali come Nexi Business, per monitorare transazioni e gestire facilmente la propria attività da web e app.

Mobile POS di Nexi è, quindi, la soluzione pratica e conveniente che cercavi: per te che hai bisogno di un POS per la tua attività – piccola o media che sia – senza dover sostenere alcun canone, è sicuramente la scelta giusta. In più, puoi anche approfittare delle promozioni attive, che azzerano di fatto le commissioni fino a 10 euro e ti permettono di ricevere fino a 100 euro di cashback. Richiedi subito Mobile POS online a soli 29 euro, una tantum.