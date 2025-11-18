 Con Smart POS Easy azzeri le commissioni e incassi il 100% di quello che vendi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con Smart POS Easy azzeri le commissioni e incassi il 100% di quello che vendi

Con Axerve Smart POS Easy puoi avere un POS a zero commissioni: paghi solo un canone mensili e incassi il 100% della cifra.
Con Smart POS Easy azzeri le commissioni e incassi il 100% di quello che vendi
Fintech
Con Axerve Smart POS Easy puoi avere un POS a zero commissioni: paghi solo un canone mensili e incassi il 100% della cifra.

Con Smart POS Easy di Axerve puoi avere una soluzione di pagamento ideale per la gestione della tua attività professionale o della tua piccola impresa: parliamo di un POS che potrai avere con un canone fisso mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Incasserai il 100% di quello che vendi, anche su cifre piccole.

Attiva Smart POS Easy

Il POS che ti verrà consegnato è dotato di connettività 4G e WiFi in modo da essere operativo ovunque ti trovi. Con la SIM inclusa nel prezzo ti collegherai automaticamente alla rete con la migliore copertura della zona, senza costi aggiuntivi e con traffico dati compreso già nel canone.

Gli accrediti delle somme che incasserai potranno essere versati direttamente sul tuo conto corrente italiano tramite un bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso: non dovrai dunque aprire un altro conto dedicato.

Il design di questo POS è moderno ed elegante, con sistema operativo Android, stampa dello scontrino e gestione interna immediata e intuitiva. La tariffa che andrai a pagare è chiara e senza sorprese:

  • 17 € + IVA al mese, se incassi fino a 10.000 € all’anno
  • 22 € + IVA al mese, se incassi fino a 30.000 € all’anno

In più, all’attivazione del servizio pagherai soltanto un’imposta di bollo pari a 16€. Per il resto, incasserai tutto senza costi aggiuntivi o commissioni, dandoti il pieno controllo della tua attività. Scopri adesso Smart POS Easy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Qual è la criptovaluta emergente pronta ad esplodere nel 2026?

Qual è la criptovaluta emergente pronta ad esplodere nel 2026?
Dal record al crollo: Bitcoin è tornato sotto i 90.000 dollari

Dal record al crollo: Bitcoin è tornato sotto i 90.000 dollari
Illuvium (ILV) ancora in crisi mentre arriva Staking V3

Illuvium (ILV) ancora in crisi mentre arriva Staking V3
Bitcoin Hyper, il Layer-2 che velocizza le transazioni di BTC

Bitcoin Hyper, il Layer-2 che velocizza le transazioni di BTC
Qual è la criptovaluta emergente pronta ad esplodere nel 2026?

Qual è la criptovaluta emergente pronta ad esplodere nel 2026?
Dal record al crollo: Bitcoin è tornato sotto i 90.000 dollari

Dal record al crollo: Bitcoin è tornato sotto i 90.000 dollari
Illuvium (ILV) ancora in crisi mentre arriva Staking V3

Illuvium (ILV) ancora in crisi mentre arriva Staking V3
Bitcoin Hyper, il Layer-2 che velocizza le transazioni di BTC

Bitcoin Hyper, il Layer-2 che velocizza le transazioni di BTC
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
18 nov 2025
Link copiato negli appunti