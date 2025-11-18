Con Smart POS Easy azzeri le commissioni e incassi il 100% di quello che vendi

Con Smart POS Easy di Axerve puoi avere una soluzione di pagamento ideale per la gestione della tua attività professionale o della tua piccola impresa: parliamo di un POS che potrai avere con un canone fisso mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Incasserai il 100% di quello che vendi, anche su cifre piccole.

Il POS che ti verrà consegnato è dotato di connettività 4G e WiFi in modo da essere operativo ovunque ti trovi. Con la SIM inclusa nel prezzo ti collegherai automaticamente alla rete con la migliore copertura della zona, senza costi aggiuntivi e con traffico dati compreso già nel canone.

Gli accrediti delle somme che incasserai potranno essere versati direttamente sul tuo conto corrente italiano tramite un bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso: non dovrai dunque aprire un altro conto dedicato.

Il design di questo POS è moderno ed elegante, con sistema operativo Android, stampa dello scontrino e gestione interna immediata e intuitiva. La tariffa che andrai a pagare è chiara e senza sorprese:

17 € + IVA al mese , se incassi fino a 10.000 € all’anno

, se incassi fino a 10.000 € all’anno 22 € + IVA al mese, se incassi fino a 30.000 € all’anno

In più, all’attivazione del servizio pagherai soltanto un’imposta di bollo pari a 16€. Per il resto, incasserai tutto senza costi aggiuntivi o commissioni, dandoti il pieno controllo della tua attività. Scopri adesso Smart POS Easy.