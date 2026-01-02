Con Telepass viaggiare è più conveniente: 50% di cashback sui pedaggi e canone zero per 1 anno

Hai ancora qualche giorno di tempo per attivare Telepass Sempre: l’offerta che ti fa viaggiare risparmiando sui pedaggi con il 50% di cashback e altri interessanti vantaggi. La soluzione ideale se viaggi spesso o intendi spostarti per il rientro dalle vacanze natalizie: con questa promozione combatti gli aumenti previsti nel nuovo anno.

L’offerta è davvero conveniente: avrai il dispositivo Telepass a canone zero per 12 mesi e il 50% di cashback sul pedaggio. Ti basterà inserire, in fase di configurazione, il codice 50PED in app per ottenere fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro di rimborso: il cashback sarà valido sui transiti effettuati dall’1 dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Ma non c’è solo questo perché con Telepass Sempre avrai accesso a tutto l’ecosistema: il dispositivo per il telepedaggio, la possibilità di pagare la sosta sulle strisce blu senza commissioni, i servizi per i viaggi in Italia e in Europa e una gestione completa direttamente dall’app con cui fare rifornimento con il servizio Carburante, saldare il Bollo auto e accedere a tanti altri servizi.

Il dispositivo può essere associato a due targhe e puoi cambiarle quando vuoi con pagamento dei pedaggi che avviene su base trimestrale. Avrai sconti fino al 100% su ben 19 tratte autostradali e zero commissioni sui tuoi transiti. Attiva subito l’offerta online.