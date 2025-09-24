 Ultimi giorni per ottenere 25 euro di bonus con HYPE: il codice
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

25 euro di benvenuto e buoni Amazon tra i vantaggi di HYPE

Ottieni subito 25 euro di benvenuto e partecipa all'estrazione di buoni regalo Amazon fino a 100 euro: apri ora il tuo conto HYPE.
25 euro di benvenuto e buoni Amazon tra i vantaggi di HYPE
Fintech Conti
Ottieni subito 25 euro di benvenuto e partecipa all'estrazione di buoni regalo Amazon fino a 100 euro: apri ora il tuo conto HYPE.

HYPE è il conto tutto italiano che ti aiuta a gestire i risparmi e i pagamenti quotidiani, sia quelli fisici che online: lo hanno già scelto quasi due milioni di persone, fallo anche tu e aprilo ora. Tra i vantaggi inclusi c’è il bonus di benvenuto da 25 euro che puoi ottenere semplicemente inserendo il codice promo HELLOHYPER durante la registrazione. Attenzione: l’iniziativa scadrà tra pochi giorni, hai tempo fino al 27 settembre.

Apri il tuo conto HYPE

Un conto, tanti vantaggi: scegli HYPE

C’è poi la possibilità di ricevere buoni regalo Amazon.it dal valore fino a 100 euro. Come fare? È sufficiente utilizzare la propria carta fisica o virtuale per effettuare acquisti di valore pari o superiore a 50 euro, entro il 17 ottobre. In questo modo, si è inseriti automaticamente in un’estrazione che assegnerà il premio. Scopri di più sul sito ufficiale.

La promo HELLOHYPER di HYPE

Tra i tanti servizi inclusi ci sono l’accredito dello stipendio, il supporto ai pagamenti in sicurezza in tutto il mondo, la possibilità di effettuare versamenti pagoPA, bollettivi, MAV e RAV, di impostare ricariche e operazioni ricorrenti, di inviare bonifici istantanei e di prelevare gratis. A questi si aggiungono opzioni personalizzate per l’accumulo dei risparmi, lo scambio in tempo reale di denaro con gli altri utenti, cashback sugli acquisti e molto altro ancora.

Apri il tuo conto HYPE

Non ti resta che aprire il tuo conto HYPE scegliendo una delle tre formule proposte: quella base a 0 euro/mese, Next a 2,90 euro/mese con coperture assicurative e una carta fisica gratuita oppure Premium a 9,90 euro/mese che dà accesso ad assistenza prioritaria e vantaggi extra. Come scritto in apertura, la neo bank è 100% italiana (con sede a Milano) fondata nel 2015 con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’accessibilità ai servizi finanziari attraverso la progettazione di prodotti intuitivi, sicuri e affidabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi

Pubblicato il 24 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Zero spese e interessi al 3% per 6 mesi con la promo di SelfyConto

Zero spese e interessi al 3% per 6 mesi con la promo di SelfyConto
Conto Corrente Arancio: zero spese e cashback del 10% per i nuovi clienti

Conto Corrente Arancio: zero spese e cashback del 10% per i nuovi clienti
Ora Conto Corrente Arancio Più regala il 10% di cashback sugli acquisti

Ora Conto Corrente Arancio Più regala il 10% di cashback sugli acquisti
ING ti regala MYMoneyCoach e fa volare i tuoi risparmi al 3,50% annuo: scopri come

ING ti regala MYMoneyCoach e fa volare i tuoi risparmi al 3,50% annuo: scopri come
Zero spese e interessi al 3% per 6 mesi con la promo di SelfyConto

Zero spese e interessi al 3% per 6 mesi con la promo di SelfyConto
Conto Corrente Arancio: zero spese e cashback del 10% per i nuovi clienti

Conto Corrente Arancio: zero spese e cashback del 10% per i nuovi clienti
Ora Conto Corrente Arancio Più regala il 10% di cashback sugli acquisti

Ora Conto Corrente Arancio Più regala il 10% di cashback sugli acquisti
ING ti regala MYMoneyCoach e fa volare i tuoi risparmi al 3,50% annuo: scopri come

ING ti regala MYMoneyCoach e fa volare i tuoi risparmi al 3,50% annuo: scopri come
Davide Tommasi
Pubblicato il
24 set 2025
Link copiato negli appunti