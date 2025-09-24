25 euro di benvenuto e buoni Amazon tra i vantaggi di HYPE

HYPE è il conto tutto italiano che ti aiuta a gestire i risparmi e i pagamenti quotidiani, sia quelli fisici che online: lo hanno già scelto quasi due milioni di persone, fallo anche tu e aprilo ora. Tra i vantaggi inclusi c’è il bonus di benvenuto da 25 euro che puoi ottenere semplicemente inserendo il codice promo HELLOHYPER durante la registrazione. Attenzione: l’iniziativa scadrà tra pochi giorni, hai tempo fino al 27 settembre.

Un conto, tanti vantaggi: scegli HYPE

C’è poi la possibilità di ricevere buoni regalo Amazon.it dal valore fino a 100 euro. Come fare? È sufficiente utilizzare la propria carta fisica o virtuale per effettuare acquisti di valore pari o superiore a 50 euro, entro il 17 ottobre. In questo modo, si è inseriti automaticamente in un’estrazione che assegnerà il premio. Scopri di più sul sito ufficiale.

Tra i tanti servizi inclusi ci sono l’accredito dello stipendio, il supporto ai pagamenti in sicurezza in tutto il mondo, la possibilità di effettuare versamenti pagoPA, bollettivi, MAV e RAV, di impostare ricariche e operazioni ricorrenti, di inviare bonifici istantanei e di prelevare gratis. A questi si aggiungono opzioni personalizzate per l’accumulo dei risparmi, lo scambio in tempo reale di denaro con gli altri utenti, cashback sugli acquisti e molto altro ancora.

Non ti resta che aprire il tuo conto HYPE scegliendo una delle tre formule proposte: quella base a 0 euro/mese, Next a 2,90 euro/mese con coperture assicurative e una carta fisica gratuita oppure Premium a 9,90 euro/mese che dà accesso ad assistenza prioritaria e vantaggi extra. Come scritto in apertura, la neo bank è 100% italiana (con sede a Milano) fondata nel 2015 con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’accessibilità ai servizi finanziari attraverso la progettazione di prodotti intuitivi, sicuri e affidabili.