Aiuta la tua startup a crescere con Wamo: il conto che puoi provare gratis

Se hai da poco avviato la tua startup e stai cercando un alleato fidato per gestire le tue finanze in modo semplice e veloce, allora Wamo potrebbe essere la risposta che stavi cercando. Pensato per supportare piccole imprese e startup, questo conto digitale mette a tua disposizione strumenti moderni e smart per farti concentrare su ciò che conta davvero: far decollare il tuo progetto imprenditoriale.

In più, per darti la possibilità di provarlo senza stress, Wamo ti offre i primi 3 mesi completamente gratuiti. È il momento giusto per dare slancio alla tua startup e scoprire quanto può essere facile tenere tutto sotto controllo!

Semplifica la gestione e fai crescere la tua startup

Wamo è molto più di un semplice conto: è un vero alleato per la tua crescita. Ti garantisce un cashback dell’1% su tutte le spese aziendali, carte fisiche e digitali senza costi aggiuntivi, e ben 50 trasferimenti locali gratuiti. Puoi generare carte virtuali illimitate, perfette per un business in espansione e per gestire in sicurezza ogni pagamento.

La sicurezza è una priorità per Wamo: grazie al sistema antifrode attivo 24 ore su 24, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi fondi e i tuoi dati sono sempre protetti. Inoltre, con la possibilità di creare e monitorare le tue fatture direttamente dall’app e accettare pagamenti in 24 valute diverse, Wamo si rivela lo strumento ideale per far crescere la tua startup anche oltre i confini nazionali. Aprire un conto Wamo richiede meno di 10 minuti. Così risparmi tempo prezioso e puoi concentrarti al massimo sulla tua startup. Con Wamo, hai la libertà di gestire le finanze in modo semplice, smart e senza pensieri. È il momento di portare la tua impresa al livello successivo: visita il sito web di Wamo.