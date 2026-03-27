 Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo
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Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo

Hai poco tempo per approfittare dell'Offerta BBVA: per te il 3% di cashback e il 3% di remunerazione se apri un nuovo conto a marzo.
Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo
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Hai poco tempo per approfittare dell'Offerta BBVA: per te il 3% di cashback e il 3% di remunerazione se apri un nuovo conto a marzo.
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Aprire un nuovo Conto Corrente in BBVA oggi conviene eccome! Sfruttando l’Offerta di Marzo, che rimarrà attiva ancora per pochissimi giorni, ottieni vantaggi incredibili. Doppio vantaggio su tutti i tuoi acquisti e la tua liquidità grazie al 3% di cashback e il 3% di remunerazione nei primi sei mesi dall’apertura del conto corrente. Fai in fretta. Entra anche tu nel mondo di BBVA oggi stesso.

Approfitta dell’Offerta di Marzo di BBVA

Chi sceglie BBVA non la lascia più perché è una delle poche banche che fa crescere il tuo saldo giorno dopo giorno. Infatti, ogni mese ricevi la remunerazione del 3%, con accrediti nei primi giorni. Inoltre, grazie alla potente applicazione segui sempre l’evoluzione dei tuoi risparmi, in modo semplice, veloce e intuitivo. Dopo i primi sei mesi la banca assicura una stabilità di remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027.

Attivando Salvadanaio Digitale ottieni uno spazio gratuito nel tuo Conto Corrente BBVA dove anche i tuoi risparmi ti danno remunerazione con disponibilità totale dei tuoi saldi. E non è tutto. Infatti, acquistando con la Carta di Debito inclusa nel conto ottieni per i primi sei mesi dall’apertura il 3% di cashback su tutti i tuoi acquisti. Niente male vero? Tutto questo è gratuito per sempre e lo ottieni in poco più di 5 minuti.

Il Conto Corrente BBVA è gratis per sempre

Tutti i vantaggi inclusi nel Conto Corrente BBVA e offerti dalla banca grazie alla promozione di marzo non ti costano niente. Infatti, aprendo un conto oggi hai zero costi e zero complicazioni. Entra anche tu nel mondo di BBVA oggi stesso e scopri tutti i servizi gratuiti inclusi e disponibili fin dal primo giorno!

Approfitta dell’Offerta di Marzo di BBVA

Puoi effettuare Bonifici SEPA istantanei e ordinari senza commissioni. Scegli di ricevere il tuo stipendio in anticipo e fino a 5 giorni prima dell’accredito. Prelevi contanti nella zona euro a partire da 100 euro senza commissioni. Acquisti in valuta estera. Effettui pagamenti con F24 semplificato. Apri il tuo Salvadanaio Digitale. Hai un Servizio Custodia Titoli fino al 01 gennaio 2027.

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Pubblicato il 27 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 mar 2026
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