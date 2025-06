Apri il conto Credem e usa questo codice per avere 200€ di buoni Amazon

Una promozione da non lasciarsi scappare: se stai cercando un nuovo conto corrente online, Credem ha l’offerta giusta per te. Aprendo il conto Credem Link entro il 31 luglio 2025 e utilizzando il codice promozionale PROMO200, puoi ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro. Ecco come funziona l’iniziativa!

Come ricevere il buono Amazon con Credem

La promozione Credem è dedicata ai nuovi clienti che scelgono di aprire il conto corrente online Credem Link, un conto a canone zero con carta di debito, Internet Banking, app dedicata e un team di consulenti sempre disponibili, sia da remoto che in filiale.

Ecco cosa devi fare per ottenere il buono Amazon da 200 euro:

Apri il conto Credem Link entro il 31 luglio 2025: la procedura è semplice, completamente digitale e richiede solo pochi minuti da PC o smartphone. Ti serviranno un documento d’identità o SPID, una connessione stabile e una stanza ben illuminata per il video selfie di riconoscimento; Inserisci il codice promozionale PROMO200 nell’apposito campo durante la fase di apertura del conto; Utilizza la carta di debito collegata al conto per effettuare acquisti per un importo complessivo di almeno 2.000 euro entro il 31 ottobre 2025; Ricevi via email il buono regalo Amazon da 200 euro entro il 31 gennaio 2026.

Il conto Credem Link include numerosi vantaggi: un conto corrente online a canone zero con gestione digitale, una carta di debito Mastercard internazionale con canone gratuito il primo anno, Internet Banking e app Credem Mobile, assistenza clienti dedicata, disponibile in filiale o da remoto.

Con Credem hai l’opportunità di aprire un conto digitale moderno e funzionale, con tutti i servizi di una banca tradizionale e la flessibilità della gestione online. Approfitta subito dell’iniziativa utilizzando il codice PROMO200 per avere un buono Amazon da 200 euro: apri il tuo nuovo conto Credem Link online.