Apri un Conto ING e scopri come ottenere fino a 500€ di cashback

Apri oggi un Conto Corrente ING e scopri come ottenere fino a 500 euro di cashback. Si tratta di una promozione interessante che ti permette di ricevere questo bonus invitando i tuoi amici a fare quello che hai fatto tu, scegliere un conto corrente completo in grado di farti risparmiare non solo tempo, ma anche denaro nella gestione delle tue finanze. Apri ora il tuo nuovo conto.

Questa promozione è facile da ottenere. Tu apri Conto Corrente Arancio e condividi il tuo codice amico. In questo modo puoi ricevere 50 euro di cashback per ogni amico che porti in ING, fino a un massimo di 10 amici convertiti al risparmio. Sì, perché questa soluzione è a canone zero. Infatti, potrai azzerare qualsiasi costo di tenuta del conto se:

accrediti il tuo stipendio o la tua pensione;

ricevi almeno 1000 euro al mese;

hai meno di 30 anni.

Tutta la tua banca è in un’applicazione multi-device creata per facilitare la gestione delle tue finanze. Potrai gestire con semplici tap e ovunque tu sia conto, carte e pagamenti. Tutto questo senza costi, tutto a canone zero. Insomma, un vero e proprio vantaggio con la sicurezza di far parte di una banca solida e affidabile, sempre in evoluzione.

Una carta per ogni bisogno con Conto ING

Con il tuo Conto Corrente ING hai una carta per ogni bisogno. Tutte sono a canone zero! Cosa stai aspettando? Apri ora il tuo nuovo conto. Fai tutto online e senza alcun costo da pagare. Vediamo insieme quali sono le tre carte disponibili per te che vuoi ottenere il massimo.

Carta di Credito MasterCard Gold per comprare subito e pagare dopo, anche in più mesi.

per comprare subito e pagare dopo, anche in più mesi. Carta di Debito MasterCard da usare sia in digitale su smartphone, smartwatch e tablet sia fisica.

da usare sia in digitale su smartphone, smartwatch e tablet sia fisica. Carta Prepagata MasterCard che ricarichi in pochi tap da app con l’importo che scegli tu.