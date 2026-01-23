3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi: l'ultima offerta di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova offerta: gli utenti che scelgono di aprire il conto corrente online SelfyConto e accreditare lo stipendio riceveranno il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi nel conto deposito. Per beneficiare del tasso promozionale occorre aprire il nuovo conto entro il 9 aprile.

L’apertura del conto online SelfyConto avviene direttamente sulla pagina dedicata del sito ufficiale di Banca Mediolanum nel giro di pochi minuti. Gli unici documenti richiesti sono la carta d’identità e il codice fiscale, insieme al proprio numero di telefono e un indirizzo e-mail valido su cui ricevere tutte le informazioni necessarie per portare a termine con successo la procedura.

Gli altri vantaggi di SelfyConto

Il conto SelfyConto di Banca Mediolanum è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine, il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

La carta in questione è la Mediolanum Card, una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard disponibile sia in versione digitale che fisica. Se la scelta ricade sulla versione digitale, il canone della carta resterà sempre gratuito, invece la carta fisica presenta un canone a zero per il primo anno che passa poi a 10 euro l’anno.

Inclusi gratuitamente nel canone del conto vi sono inoltre l’invio e la ricezione di bonifici SEPA (sia ordinari che istantanei), i prelievi presso gli sportelli automatici in tutti i Paesi dell’Unione europea e l’addebito delle utenze. Per quanto riguarda invece le carte, oltre a quella di debito è possibile richiedere anche la carta di credito e la carta prepagata, entrambe appartenenti al circuito Mastercard.