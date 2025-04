Banca Mediolanum offre 100 euro di Buono Amazon con il conto SelfyConto

Banca Mediolanum offre un Buono Regalo Amazon del valore di 100 euro agli utenti che aprono il conto online SelfyConto entro il 5 maggio 2025, accreditando poi lo stipendio o la pensione oppure spendendo almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi. L’iniziativa è valida per tutti coloro che aprono un nuovo conto corrente.

SelfyConto è un conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, più prelievi gratuiti in area Euro e una carta di debito senza canone. Nell’ambito della promozione attuale, inoltre, il conto è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro ogni mese.

Come ottenere un Buono Amazon da 100 euro con SelfyConto

L’operazione a premi di Banca Mediolanum prevede l’apertura di SelfyConto entro il 5 maggio, ed il successivo perfezionamento del contratto entro il 14 maggio 2025. Lo step successivo riguarda l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure in alternativa una spesa di almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi entro il 10 ottobre 2025.

Il rispetto delle condizioni qui sopra rende i nuovi titolari del conto SelfyConto idonei alla ricezione del Buono Amazon da 100 euro. Il premio verrà consegnato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione del conto, a patto di essere ancora intestatari del conto online. Per quanto riguarda le tempistiche, invece, il regolamento chiarisce che l’invio del Buono avverrà entro sei mesi dalla conclusione dell’operazione a premi.

Passiamo infine all’apertura del conto. Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum e avere con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale, più il proprio smartphone e un indirizzo di posta elettronica su cui ricevere poi il Buono Amazon. In merito all’identificazione, per velocizzare la procedura il consiglio è di scegliere lo SPID, altrimenti andranno bene anche un bonifico bancario o il riconoscimento tramite video con la webcam del computer.