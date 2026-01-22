Banca Mediolanum offre il 3% annuo lordo ai nuovi clienti SelfyConto

Una valida soluzione per guadagnare dai propri risparmi è aprire un conto deposito e vincolare una determinata somma di denaro per un tot di mesi. Una delle banche che offre il miglior rendimento oggi in Italia è Banca Mediolanum, che si spinge fino al 3% annuo lordo per i nuovi clienti del conto corrente online SelfyConto.

L’ultima data utile per aderire alla promozione è fissata al 9 aprile: entro quella data occorre aprire SelfyConto, per poi accreditare il proprio stipendio e sottoscrivere un conto deposito di sei mesi. L’iniziativa, come detto, prevede il 3% annuo lordo sulle somme vincolate: per richiedere l’apertura di un nuovo conto sono sufficienti un documento d’identità valido, il codice fiscale, il proprio numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica.

I vantaggi di SelfyConto

Al di là della promozione attuale, essere titolari di SelfyConto porta diversi vantaggi. Il primo è il canone di tenuta del conto a zero per tutti il primo anno e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30. Inclusi nel canone bonifici SEPA istantanei, prelievi presso gli ATM nei Paesi dell’Unione europea, una carta di debito digitale e l’addebito delle utenze.

Dopo il primo anno o una volta raggiunti i 30 anni, il canone passa a 3,75 euro al mese. Anche in questo caso però è possibile azzerare il canone tramite l’accredito dello stipendio o con una spesa mensile pari ad almeno 500 euro: queste le due richieste da soddisfare per mantenere il canone del conto gratuito anche in seguito ai primi dodici mesi gratuiti.

Associata al conto vi è la Mediolanum Card, una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard che può essere richiesta sia nel formato digitale che in quello fisico. La carta in questione include una polizza multirischi, utile per fare shopping online in tutta tranquillità, più la comodità di prelevare in più di 45.000 punti vendita Mooney tramite un QR Code.