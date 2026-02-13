 BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli

In più anche il 3% di cashback nei primi sei mesi sulle spese idonee effettuate con la carta di debito associata.
BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli
Fintech Conti
In più anche il 3% di cashback nei primi sei mesi sulle spese idonee effettuate con la carta di debito associata.

La banca spagnola BBVA ha rinnovato la promozione del conto remunerato al 3% e del 3% di cashback nei primi sei mesi senza vincoli fino al 7 aprile di quest’anno. Il tasso d’interesse lordo è calcolato su base annua sui saldi di importo massimo pari a 1.000.000 di euro, al termine poi dei primi sei mesi sarà riconosciuto un tasso d’interesse lordo pari al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE.

Per quanto riguarda invece la promo Cashback, quest’ultima è valida sui primi 280 euro di acquisti effettuati ogni mese per i primi sei mesi. Anche in questo caso, occorre aprire un nuovo conto corrente online presso BBVA entro il 7 aprile di quest’anno.

Pagina offerta BBVA

bbva offerta febbraio 2026

Il conto online di BBVA

Al di là della promozione in corso, un ulteriore vantaggio è il conto corrente a canone zero per sempre. Inclusi nel conto vi sono numerosi servizi gratuiti, tra cui bonifici SEPA istantanei e ordinari, prelievi nei Paesi Ue a partire da 100 euro, la funzionalità Salvadanaio Digitale, gli acquisti in valuta estera, il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027 e lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima.

Associata al conto BBVA c’è la carta di debito fisica BBVA appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Volendo, è disponibile anche nel formato digitale, che consente di ottenere una carta perfettamente funzionante a canone zero.

Tutto questo, poi, può essere tenuto sotto controllo in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalla propria posizione, grazie alla comoda app BBVA, con cui è possibile monitorare il saldo, inviare denaro, gestire le proprie carte e altro ancora.

L’apertura del conto avviene direttamente online tramite la pagina dedicata. Per aprire un nuovo conto di solito occorrono poco più di cinque minuti, con un team italiano sempre pronto a intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Pagina offerta BBVA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo

Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo
BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
Wallester Business è la piattaforma multifunzionale per gestire le finanze della tua azienda

Wallester Business è la piattaforma multifunzionale per gestire le finanze della tua azienda
BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo

Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo
BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
Wallester Business è la piattaforma multifunzionale per gestire le finanze della tua azienda

Wallester Business è la piattaforma multifunzionale per gestire le finanze della tua azienda
BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback

BBVA: conto e carta a 0€ per sempre, remunerazione e cashback
Federico Pisanu
Pubblicato il
13 feb 2026
Link copiato negli appunti