BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli

La banca spagnola BBVA ha rinnovato la promozione del conto remunerato al 3% e del 3% di cashback nei primi sei mesi senza vincoli fino al 7 aprile di quest’anno. Il tasso d’interesse lordo è calcolato su base annua sui saldi di importo massimo pari a 1.000.000 di euro, al termine poi dei primi sei mesi sarà riconosciuto un tasso d’interesse lordo pari al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE.

Per quanto riguarda invece la promo Cashback, quest’ultima è valida sui primi 280 euro di acquisti effettuati ogni mese per i primi sei mesi. Anche in questo caso, occorre aprire un nuovo conto corrente online presso BBVA entro il 7 aprile di quest’anno.

Il conto online di BBVA

Al di là della promozione in corso, un ulteriore vantaggio è il conto corrente a canone zero per sempre. Inclusi nel conto vi sono numerosi servizi gratuiti, tra cui bonifici SEPA istantanei e ordinari, prelievi nei Paesi Ue a partire da 100 euro, la funzionalità Salvadanaio Digitale, gli acquisti in valuta estera, il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027 e lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima.

Associata al conto BBVA c’è la carta di debito fisica BBVA appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Volendo, è disponibile anche nel formato digitale, che consente di ottenere una carta perfettamente funzionante a canone zero.

Tutto questo, poi, può essere tenuto sotto controllo in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalla propria posizione, grazie alla comoda app BBVA, con cui è possibile monitorare il saldo, inviare denaro, gestire le proprie carte e altro ancora.

L’apertura del conto avviene direttamente online tramite la pagina dedicata. Per aprire un nuovo conto di solito occorrono poco più di cinque minuti, con un team italiano sempre pronto a intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette.