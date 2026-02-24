BBVA: conto e carta a canone zero più remunerazione garantita a lungo termine

Un conto corrente online remunerato a lungo, a canone zero e con rimborso del 3% sulle spese effettuate con la carta di debito associata, anch’essa a canone gratuito: è quanto propone la banca spagnola BBVA ai nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto entro il 7 aprile.

Nei primi sei mesi dall’apertura del conto, la banca applica un tasso d’interesse lordo pari al 3%. In seguito, invece, riconosce una remunerazione pari ad almeno il 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE: in termini più concreti, nel trimestre in corso i clienti BBVA che hanno concluso i primi sei mesi ricevono un tasso di interesse lordo dell’1,5%.

La remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027 e non richiede alcun tipo di vincolo. Ciò significa che non si è obbligati ad accreditare lo stipendio presso il nuovo conto, né viene richiesto un importo minimo da mantenere sul conto corrente, né tantomeno vi sono vincoli di permanenza.

Sempre in riferimento al tasso di interesse riconosciuto al termine dei primi sei mesi, il regolamento di BBVA informa che è soggetto a revisione una volta ogni tre mesi. In caso di variazione, la banca spagnola avverte in modo tempestivo i propri clienti tramite i suoi canali ufficiali.

Tutto questo, lo ricordiamo, prevede conto e carta a canone zero per sempre. I servizi inclusi nel conto sono l’invio di bonifici SEPA istantanei, prelievi senza commissioni per importi a partire da 100 euro, nonché acquisti in valuta estera.

Tornando infine alla promozione cashback, BBVA riconosce ogni mese il 3% sui primi 280 euro di acquisti effettuati con la carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Anche in questo caso il periodo promozionale scade dopo i primi sei mesi dall’apertura del conto corrente online della banca spagnola.