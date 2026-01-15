BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

La banca spagnola BBVA offre un conto corrente online con il 3% annuo lordo di remunerazione per i primi sei mesi, senza richiedere nulla in cambio: né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo nel conto, né un tempo di permanenza prestabilito. Al tempo stesso, offre anche il 3% di cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito Mastercard associata al nuovo conto.

La liquidazione degli interessi avviene una volta al mese: calcolatrice alla mano, se si hanno 10.000 euro sul conto, per i primi sei mesi si ricevono 150 euro di interessi, pari a 25 euro al mese. A differenza di altri prodotti, BBVA offre tale remunerazione sulla liquidità presente nel conto corrente e non in un conto deposito, quindi il denaro è sempre disponibile.

Remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027

Dopo i primi sei mesi, BBVA continua a garantire la remunerazione sulla liquidità del conto corrente fino al 31 dicembre 2027. Il tasso viene aggiornato ogni tre mesi, con una comunicazione chiara e trasparente a ciascun cliente della banca, che conosce in anticipo il tasso di interesse potendo così fare i propri calcoli in qualsiasi momento.

I clienti BBVA che rimangono per più di sei mesi ottengono oggi una remunerazione dell’1,5% lordo, un valore che è quasi nove volte superiore alla media del mercato italiano secondo quelli che sono i dati più recenti della Banca Centrale Europea. Anche al termine del periodo promozionale, quindi, gli utenti hanno la libertà di accedere al proprio denaro in qualsiasi momento.

Il conto online BBVA è a canone zero per sempre e include numerosi servizi, tra cui bonifici SEPA istantanei e ordinari, il prelievo di contanti nei Paesi dell’Unione europea a partire da 100 euro, gli acquisti in valuta estera, il salvadanaio digitale, il servizio di custodia dei titoli fino al 1° gennaio 2027 e lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima.