BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

Una coppia innamorata che sta facendo progetti importanti per il proprio futuro potrebbe prendere in considerazione l’offerta promossa da BBVA: conto e carta a canone zero, più il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi senza vincoli; al termine del periodo promozionale, il conto corrente sarà ancora remunerato fino al 31 dicembre 2027.

Entrando più nello specifico, senza vincoli significa che non occorre né accreditare lo stipendio né avere un saldo minimo né garantire uno o più anni di permanenza. Trovare un’offerta a tali condizioni oggi in Italia è di fatto impossibile: maggiori informazioni sono consultabili direttamente sulla pagina di BBVA dedicata alla promozione in corso e raggiungibile tramite il box qui sotto.

I vantaggi del conto corrente online BBVA

Nonostante l’assenza di canone, il conto online BBVA include una lunga lista di servizi gratuiti: si va dai bonifici SEPA istantanei e ordinari al prelievo di contanti in area Euro a partire da 100 euro, insieme agli acquisti in valuta estera, i pagamenti con F24 semplificato, lo stipendio fino a 5 giorni prima, il servizio custodia titoli fino al 1 gennaio 2027 e il Salvadanaio Digitale.

Tornando al 3% di remunerazione, la banca spagnola liquida gli interessi maturati ogni mese, dando inoltre la possibilità di seguire l’andamento dei risparmi direttamente tramite l’app ufficiale BBVA. Al termine poi dei primi sei mesi, come detto la remunerazione resterà garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso che si aggiornerà ogni tre mesi seguendo il mercato.

Per quanto riguarda infine la promo Cashback, quest’ultima è valida per gli utenti che sottoscriveranno il conto BBVA entro il 7 aprile (stessa data prevista anche per ricevere il 3% di interesse annuo lordo sulla liquidità del conto): si riceverà il 3% di cashback sui primi 280 euro di acquisti di ogni mese per i primi sei mesi. Per saperne di più è possibile consultare la pagina dedicata all’offerta, raggiungibile tramite il pulsante qui sotto.