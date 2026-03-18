 BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero
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BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero

Più il 3% di cashback nei primi sei mesi: l'offerta in corso sul sito ufficiale è valida per un periodo di tempo limitato.
BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero
Fintech Conti
Più il 3% di cashback nei primi sei mesi: l'offerta in corso sul sito ufficiale è valida per un periodo di tempo limitato.

La banca spagnola BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi dall’apertura del conto, con interessi liquidati ogni mese fino a 1 milione di euro. A differenza di promozioni analoghe proposte da altre banche, non prevede alcun vincolo: non sono richiesti né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo né un periodo di permanenza.

Tra le altre cose, il conto e la carta di BBVA sono a canone zero per sempre. Anche da questo punto di vista la differenza con gli altri istituti è palese, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi il canone zero è valido solo per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta BBVA

bbva offerta febbraio 2026

 

I dettagli della promozione BBVA

L’iniziativa in corso prevede che i nuovi clienti di BBVA ricevano il 3% lordo di remunerazione per i primi 6 mesi, senza condizioni. Al termine poi del periodo promozionale, la remunerazione è garantita a lungo termine con il seguente schema: tasso di interesse lordo pari a 0,50% per i clienti che concludono i primi sei mesi dall’apertura del conto; tasso lordo dell’1,25% se il saldo medio mensile è di almeno 10.000 euro; tasso lordo dell’1,50% se il saldo mensile corrisponde o è superiore a 50.000 euro; tasso lordo del 2% con l’accredito dello stipendio o della pensione, spese per almeno 1.000 euro al mese con la carta di credito o debito BBVA, oppure una somma pari o superiore a 15.000 euro investita in fondi (esclusi ETF).

Detto questo, il tasso viene posto a revisione ogni tre mesi, con la certezza che non possa mai essere inferiore al 25% del tasso BCE fino al 31 dicembre 2027.

Chiudiamo con la promo Cashback: il 3% di rimborso è valido sui primi 280 euro di acquisti di ogni mese per i primi sei mesi. Ciascun acquisto, come prevedibile, va effettuato con la carta di debito associata al conto BBVA.

Pagina offerta BBVA

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Pubblicato il 18 mar 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
18 mar 2026
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