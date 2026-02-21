 BBVA propone il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi senza vincoli
Senza l'accredito dello stipendio, senza un importo minimo nel conto né un limite di permanenza nella banca.
Fintech Conti
BBVA

L’ultima promozione di BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi ai clienti che aprono un nuovo conto corrente online entro il 7 aprile. Per beneficiare del doppio 3% non sono previsti vincoli di sorta, quindi né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo né una permanenza obbligatoria.

Inoltre, conto e carta sono a canone zero per sempre. Tra i servizi inclusi si annoverano la ricarica del conto, i prelievi in tutte le banche italiane e in Ue a partire da un importo minimo di 100 euro, il trasferimento del conto, i pagamenti digitali, gli acquisti in valuta estera e i bonifici SEPA istantanei e ordinari.

Pagina offerta BBVA

Come funzionano remunerazione e cashback

Nell’ambito della promo in corso, BBVA propone un rendimento del 3% annuo lordo per i primi 6 mesi sulla liquidità del proprio conto corrente. Al termine, ciascun cliente continuerà a beneficiare di una remunerazione a lungo termine, al momento stimata attorno all’1,5% lordo, vale a dire fino a quasi 9 volte superiore alla media del mercato italiano (fonte BCE).

Per quanto riguarda invece il cashback, nei primi sei mesi BBVA rimborsa il 3% delle spese effettuate con la carta di debito ogni mese, per un tetto massimo di 280 euro al mese. Anche in questo caso, il termine ultimo per la sottoscrizione del conto in modo da ricevere il cashback del 3% è fissato al 7 aprile 2026.

A tutto questo, infine, si aggiunge un servizio clienti di primo livello. L’assistenza è in italiano, personalizzata e attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l’anno, con l’opportunità di accedervi in modo intuitivo da qualsiasi tipo di dispositivo, sia esso un computer o uno smartphone.

L’apertura di un nuovo conto BBVA richiede pochi minuti del proprio tempo libero ed è un’operazione interamente gratuita.

Pagina offerta BBVA

Pubblicato il 21 feb 2026

Federico Pisanu
21 feb 2026
