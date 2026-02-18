 BBVA sceglie il 3: 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BBVA sceglie il 3: 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

Promozione valida per chiunque aprirà un nuovo conto corrente online con la banca spagnola entro il 7 aprile 2026.
BBVA sceglie il 3: 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi
Fintech Conti
Promozione valida per chiunque aprirà un nuovo conto corrente online con la banca spagnola entro il 7 aprile 2026.
BBVA

La banca spagnola BBVA offre ai suoi nuovi clienti il 3% di remunerazione del conto corrente e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta collegata al conto nei primi sei mesi. In seguito, la remunerazione sarà garantita fino al 31 dicembre 2027, prendendo come riferimento il 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE.

Inoltre, a differenza delle altre banche che propongono soluzioni simili, BBVA non richiede alcun tipo di vincolo. Ciò significa, in concreto, che non occorre accreditare il proprio stipendio, non è necessario depositare un saldo minimo sul conto per aderire alla remunerazione e al cashback, né è richiesto un tempo di permanenza di uno o più anni.

Pagina offerta BBVA

Come ricevere il 3% di remunerazione e cashback da BBVA

L’offerta relativa al 3% di remunerazione del conto corrente online e del 3% di cashback è valida per tutti coloro che sottoscriveranno un nuovo conto BBVA entro il 7 aprile 2026. In relazione alla promo Cashback, il 3% è riconosciuto sui primi 280 euro spesi ogni mese con la carta di debito associata al conto: sia il conto online che la carta di debito sono a canone zero per sempre.

Per quanto riguarda invece il tasso di interesse, BBVA conferma che nel trimestre in corso sta riconoscendo ai suoi clienti che hanno terminato i primi sei mesi un tasso di interesse lordo dell’1,5%: il tasso, come riportato nel regolamento della banca, è soggetto a revisione ogni tre mesi e non sarà mai inferiore al 25% di quanto riconosciuto dalla BCE fino al 31 dicembre 2027.

Infine, spendiamo due parole sulla carta di debito BBVA gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard: al di là del canone a zero, grazie a una comoda app è possibile gestire la carta in totale libertà, dall’attivazione fino al monitoraggio in tempo reale dei movimenti.

Pagina offerta BBVA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

BBVA dà valore ai tuoi risparmi: interessi, cashback e canone zero

BBVA dà valore ai tuoi risparmi: interessi, cashback e canone zero
BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli

BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli
Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo

Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo
BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
BBVA dà valore ai tuoi risparmi: interessi, cashback e canone zero

BBVA dà valore ai tuoi risparmi: interessi, cashback e canone zero
BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli

BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli
Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo

Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo
BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

BBVA è il conto da aprire a San Valentino: 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
Federico Pisanu
Pubblicato il
18 feb 2026
Link copiato negli appunti