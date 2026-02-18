BBVA sceglie il 3: 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

La banca spagnola BBVA offre ai suoi nuovi clienti il 3% di remunerazione del conto corrente e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta collegata al conto nei primi sei mesi. In seguito, la remunerazione sarà garantita fino al 31 dicembre 2027, prendendo come riferimento il 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE.

Inoltre, a differenza delle altre banche che propongono soluzioni simili, BBVA non richiede alcun tipo di vincolo. Ciò significa, in concreto, che non occorre accreditare il proprio stipendio, non è necessario depositare un saldo minimo sul conto per aderire alla remunerazione e al cashback, né è richiesto un tempo di permanenza di uno o più anni.

Come ricevere il 3% di remunerazione e cashback da BBVA

L’offerta relativa al 3% di remunerazione del conto corrente online e del 3% di cashback è valida per tutti coloro che sottoscriveranno un nuovo conto BBVA entro il 7 aprile 2026. In relazione alla promo Cashback, il 3% è riconosciuto sui primi 280 euro spesi ogni mese con la carta di debito associata al conto: sia il conto online che la carta di debito sono a canone zero per sempre.

Per quanto riguarda invece il tasso di interesse, BBVA conferma che nel trimestre in corso sta riconoscendo ai suoi clienti che hanno terminato i primi sei mesi un tasso di interesse lordo dell’1,5%: il tasso, come riportato nel regolamento della banca, è soggetto a revisione ogni tre mesi e non sarà mai inferiore al 25% di quanto riconosciuto dalla BCE fino al 31 dicembre 2027.

Infine, spendiamo due parole sulla carta di debito BBVA gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard: al di là del canone a zero, grazie a una comoda app è possibile gestire la carta in totale libertà, dall’attivazione fino al monitoraggio in tempo reale dei movimenti.