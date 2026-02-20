BBVA valorizza il conto corrente con il 3% di remunerazione per 6 mesi

Sono poche, se non pochissime, le banche che offrono un rendimento sulla liquidità presente nel conto corrente. Tra queste vi è la banca spagnola BBVA, che offre il 3% di remunerazione per i primi 6 mesi, senza l’accredito dello stipendio, senza un importo minimo richiesto, né un vincolo di permanenza, a differenza di quanto accade in altre banche.

Per aderire alla promozione occorre sottoscrivere il conto online BBVA entro il 7 aprile 2026. L’iniziativa in corso, lo richiediamo, include anche il 3% di cashback sui primi 280 euro di spesa di ogni mese per i primi sei mesi.

Dopo i primi 6 mesi remunerazione a lungo termine

Al termine dei primi 6 mesi, BBVA continua a remunerare il conto corrente con un tasso d’interesse fino a 8,8 volte superiore rispetto alla media del mercato, stando all’ultimo report della BCE (Banca Centrale Europea). Riguardo a ciò, l’istituto iberico conferma che i clienti titolari di un conto online da più di sei mesi beneficiano di un rendimento pari all’1,5% lordo.

E tutto questo senza pagare alcun canone né per il conto né per la carta di debito, nonostante i tanti servizi inclusi. Tra questi si annoverano bonifici SEPA istantanei e ordinari, acquisti in valuta estera, lo strumento Salvadanaio Digitale, il prelievo di contanti gratuito a partire da 100 euro nei Paesi dell’Unione Europea e il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027.

I vantaggi sono collegati anche alla carta di debito fisica o digitale BBVA, anch’essa a canone zero. Al di là del 3% di cashback per i primi sei mesi, la carta permette di pagare all’estero senza commissioni per il cambio valuta, un servizio particolarmente utile per tutti coloro che sono abituati a viaggiare all’estero a più riprese durante lo stesso anno.