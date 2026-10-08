 Carta di credito gratuita e protezione digitale, è il momento di scegliere Banca Sella
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Carta di credito gratuita e protezione digitale, è il momento di scegliere Banca Sella

Con Conto Premium di Banca Sella è possibile accedere a un prodotto ricco di funzionalità, che può includere anche la carta di credito gratis, previa valutazione della banca.
Carta di credito gratuita e protezione digitale, è il momento di scegliere Banca Sella
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Con Conto Premium di Banca Sella è possibile accedere a un prodotto ricco di funzionalità, che può includere anche la carta di credito gratis, previa valutazione della banca.
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Per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente completo e con gestione online, ti presentiamo il Conto Sella Premium di Banca Sella.

Il prodotto prevede un canone di 1,5 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 5 euro al mese con addebito trimestrale, carta di debito, prelievi e bonifici online senza commissioni e la possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero.

I clienti possono inoltre sfruttare la polizza “Protezione Digitale”, una copertura assicurativa per la protezione dei dati digitali.

L’apertura del conto avviene tramite una procedura online.

Apri qui il conto di Banca Sella

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Le caratteristiche del conto di Banca Sella

Tra le caratteristiche di punta: operazioni illimitate e bonifici online gratuiti; carta di debito a canone zero se richiesta all’apertura, utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay; prelievi gratuiti e illimitati dagli ATM Banca Sella e fino a 6 prelievi gratuiti al mese dagli ATM di altre banche in area euro.

È inoltre indicata la possibilità di richiedere gratis la Carta di Credito VISA Classic con un plafond di 1.300 euro. L’offerta carte di Banca Sella comprende anche una Carta di Credito Platinum con plafond di 5.200 euro e canone di 150 euro per il primo anno, e una Carta Prepagata con IBAN con canone di 12 euro all’anno.

La polizza Protezione Digitale include la suite Digitale Sicuro per il monitoraggio dei dati sul web, assistenza in caso di furto e frodi e software di protezione contro malware, phishing, virus e keylogger.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

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Per tutte le condizioni economiche e contrattuali leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le succursali di Banca Sella S.p.A. e sul sito www.sella.it.  La concessione della carta di credito è soggetta alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
8 ott 2026
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