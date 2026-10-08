Carta di credito gratuita e protezione digitale, è il momento di scegliere Banca Sella

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente completo e con gestione online, ti presentiamo il Conto Sella Premium di Banca Sella.

Il prodotto prevede un canone di 1,5 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 5 euro al mese con addebito trimestrale, carta di debito, prelievi e bonifici online senza commissioni e la possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero.

I clienti possono inoltre sfruttare la polizza “Protezione Digitale”, una copertura assicurativa per la protezione dei dati digitali.

L’apertura del conto avviene tramite una procedura online.

Le caratteristiche del conto di Banca Sella

Tra le caratteristiche di punta: operazioni illimitate e bonifici online gratuiti; carta di debito a canone zero se richiesta all’apertura, utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay; prelievi gratuiti e illimitati dagli ATM Banca Sella e fino a 6 prelievi gratuiti al mese dagli ATM di altre banche in area euro.

È inoltre indicata la possibilità di richiedere gratis la Carta di Credito VISA Classic con un plafond di 1.300 euro. L’offerta carte di Banca Sella comprende anche una Carta di Credito Platinum con plafond di 5.200 euro e canone di 150 euro per il primo anno, e una Carta Prepagata con IBAN con canone di 12 euro all’anno.

La polizza Protezione Digitale include la suite Digitale Sicuro per il monitoraggio dei dati sul web, assistenza in caso di furto e frodi e software di protezione contro malware, phishing, virus e keylogger.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per tutte le condizioni economiche e contrattuali leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le succursali di Banca Sella S.p.A. e sul sito www.sella.it. La concessione della carta di credito è soggetta alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca.