 Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA

Con il Conto BBVA è possibile accedere al conto giusto da aprire oggi con canone zero e interessi al 3% per 6 mesi, ecco la promo.
Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA
Fintech Conti
Con il Conto BBVA è possibile accedere al conto giusto da aprire oggi con canone zero e interessi al 3% per 6 mesi, ecco la promo.

Per un nuovo conto corrente da aprire a gennaio 2026, in questo momento, la scelta giusta non può che essere il Conto BBVA. Si tratta di un conto a canone zero che garantisce prelievi gratis (a partire da 100 euro) e bonifici senza commissioni (anche istantanei).

Per i nuovi clienti, inoltre, BBVA offre una doppia promo da cogliere al volo. Il conto, infatti, garantisce una remunerazione senza vincoli con interessi del 3% per 6 mesi (poi continuerà almeno fino a fine 2027 ma con un tasso che sarà stabilito successivamente) e un cashback del 3% delle spese con carta (fino a 280 euro al mese di spesa).

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato. Per aprire il conto è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di BBVA e seguire la procedura guidata.

Apri qui il Conto BBVA

conto bbva

Conto BBVA: le caratteristiche

Con BBVA è possibile, quindi, accedere a una promo davvero conveniente per aprire un nuovo conto corrente. L’offerta in corso, come detto, garantisce un canone zero, senza alcun requisito da rispettare. In aggiunta, i clienti possono sfruttare la carta di debito, con prelievi gratis a partire da 100 euro, e i bonifici senza commissioni per un’operatività a zero spese. Anche altre operazioni bancarie sono a costo zero ed è possibile richiedere la carta di credito con canone azzerabile.

A fare la differenza è la promo per i nuovi clienti: BBVA offre un 3% di remunerazione senza vincoli per i primi 6 mesi (poi la remunerazione continua, con un tasso che sarà stabilito successivamente, almeno fino alla fine del 2027) e, in aggiunta, garantisce il cashback del 3% sulle spese con carta, fino a un massimo di 280 euro di spese mensili, sempre per i primi 6 mesi.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo e che può fare la differenza, garantendo tanti vantaggi a costo zero.

Apri qui il Conto BBVA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback

BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback
Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni
BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback

BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback
Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni
Davide Raia
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti