Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA

Per un nuovo conto corrente da aprire a gennaio 2026, in questo momento, la scelta giusta non può che essere il Conto BBVA. Si tratta di un conto a canone zero che garantisce prelievi gratis (a partire da 100 euro) e bonifici senza commissioni (anche istantanei).

Per i nuovi clienti, inoltre, BBVA offre una doppia promo da cogliere al volo. Il conto, infatti, garantisce una remunerazione senza vincoli con interessi del 3% per 6 mesi (poi continuerà almeno fino a fine 2027 ma con un tasso che sarà stabilito successivamente) e un cashback del 3% delle spese con carta (fino a 280 euro al mese di spesa).

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato. Per aprire il conto è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di BBVA e seguire la procedura guidata.

Conto BBVA: le caratteristiche

Con BBVA è possibile, quindi, accedere a una promo davvero conveniente per aprire un nuovo conto corrente. L’offerta in corso, come detto, garantisce un canone zero, senza alcun requisito da rispettare. In aggiunta, i clienti possono sfruttare la carta di debito, con prelievi gratis a partire da 100 euro, e i bonifici senza commissioni per un’operatività a zero spese. Anche altre operazioni bancarie sono a costo zero ed è possibile richiedere la carta di credito con canone azzerabile.

A fare la differenza è la promo per i nuovi clienti: BBVA offre un 3% di remunerazione senza vincoli per i primi 6 mesi (poi la remunerazione continua, con un tasso che sarà stabilito successivamente, almeno fino alla fine del 2027) e, in aggiunta, garantisce il cashback del 3% sulle spese con carta, fino a un massimo di 280 euro di spese mensili, sempre per i primi 6 mesi.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo e che può fare la differenza, garantendo tanti vantaggi a costo zero.