Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole

Per chi in questi giorni sta valutando le varie proposte disponibili sui conti correnti online, segnaliamo la nuova iniziativa di Crédit Agricole che offre conto e carta a canone zero, insieme a un Welcome Bonus da 50 euro in buoni Amazon utilizzando semplicemente la carta di debito associata. L’attuale promozione, lo scriviamo subito, è valida per gli utenti che aprono un nuovo conto entro il 31 dicembre 2025.

Il conto online di Crédit Agricole include una carta di debito Visa, con cui si possono effettuare prelievi e pagamenti nei negozi e online in Italia e all’estero, personalizzare il Pin, impostare limiti di utilizzo giornalieri o mensili e usufruire di una gestione in completa autonomia tramite l’app (ad esempio tramite le impostazioni è possibile abilitare la carta per l’utilizzo all’estero oppure attivare le notifiche). A questo si aggiungono poi un servizio di home banking completo e un consulente dedicato sempre disponibile sia in filiale che da remoto.

Come riscattare 50 euro di Welcome Bonus con Crédit Agricole

Il riscatto dei 50 euro di bonus benvenuto in buoni Amazon richiede l’apertura di un nuovo conto online Crédit Agricole entro il 31 dicembre, inserendo nell’apposito campo il codice promozionale VISA. Durante la fase di registrazione occorre poi fare domanda della carta di debito Visa ed effettuare con questa almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dalla data di apertura del conto.

Il Welcome Bonus rientra nell’iniziativa Carta Visa ti premia, che mette in palio fino a 200 euro in buoni regalo da spendere su Amazon.it. Oltre infatti agli iniziali 50 euro di bonus benvenuto, si sommano altri 50 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione e fino a 100 euro grazie ai pagamenti con la carta di debito Visa associata al conto (25 euro se si spende una cifra compresa tra 500 euro e 999,99 euro, 50 euro per una spesa complessiva tra 1.000 euro e 1.499,99 euro, 100 euro per un importo di spesa pari o superiore a 1.500 euro.