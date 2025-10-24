 Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole

I 50 euro di bonus di benvenuto rientrano nei potenziali 600 euro spendibili sul noto marketplace Amazon.it.
Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole
Fintech Conti
I 50 euro di bonus di benvenuto rientrano nei potenziali 600 euro spendibili sul noto marketplace Amazon.it.
Freepik

Per chi in questi giorni sta valutando le varie proposte disponibili sui conti correnti online, segnaliamo la nuova iniziativa di Crédit Agricole che offre conto e carta a canone zero, insieme a un Welcome Bonus da 50 euro in buoni Amazon utilizzando semplicemente la carta di debito associata. L’attuale promozione, lo scriviamo subito, è valida per gli utenti che aprono un nuovo conto entro il 31 dicembre 2025.

Il conto online di Crédit Agricole include una carta di debito Visa, con cui si possono effettuare prelievi e pagamenti nei negozi e online in Italia e all’estero, personalizzare il Pin, impostare limiti di utilizzo giornalieri o mensili e usufruire di una gestione in completa autonomia tramite l’app (ad esempio tramite le impostazioni è possibile abilitare la carta per l’utilizzo all’estero oppure attivare le notifiche). A questo si aggiungono poi un servizio di home banking completo e un consulente dedicato sempre disponibile sia in filiale che da remoto.

Apri il conto Crédit Agricole

credit agricole 50 euro welcome bonus

Come riscattare 50 euro di Welcome Bonus con Crédit Agricole

Il riscatto dei 50 euro di bonus benvenuto in buoni Amazon richiede l’apertura di un nuovo conto online Crédit Agricole entro il 31 dicembre, inserendo nell’apposito campo il codice promozionale VISA. Durante la fase di registrazione occorre poi fare domanda della carta di debito Visa ed effettuare con questa almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dalla data di apertura del conto.

Il Welcome Bonus rientra nell’iniziativa Carta Visa ti premia, che mette in palio fino a 200 euro in buoni regalo da spendere su Amazon.it. Oltre infatti agli iniziali 50 euro di bonus benvenuto, si sommano altri 50 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione e fino a 100 euro grazie ai pagamenti con la carta di debito Visa associata al conto (25 euro se si spende una cifra compresa tra 500 euro e 999,99 euro, 50 euro per una spesa complessiva tra 1.000 euro e 1.499,99 euro, 100 euro per un importo di spesa pari o superiore a 1.500 euro.

Apri il conto Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio
Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio
Conto online gratuito Crédit Agricole: fino a 600€ di buoni Amazon se lo apri adesso

Conto online gratuito Crédit Agricole: fino a 600€ di buoni Amazon se lo apri adesso
Conto Credem Link: canone zero e fino a 200€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Conto Credem Link: canone zero e fino a 200€ in Buoni Amazon con la nuova promo
Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio
Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio
Conto online gratuito Crédit Agricole: fino a 600€ di buoni Amazon se lo apri adesso

Conto online gratuito Crédit Agricole: fino a 600€ di buoni Amazon se lo apri adesso
Conto Credem Link: canone zero e fino a 200€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Conto Credem Link: canone zero e fino a 200€ in Buoni Amazon con la nuova promo
Federico Pisanu
Pubblicato il
24 ott 2025
Link copiato negli appunti