Conto a zero spese, interessi al 4% e carta di credito gratis: solo con ING

ING mette a disposizione dei nuovi utenti una promo da cogliere al volo che, però, sarà attivabile soltanto fino al prossimo 22 marzo. Per chi sceglie ING, infatti, c’è la possibilità di aprire il Conto Corrente Arancio Più a zero spese andando anche a richiedere la Carta di Credito gratuita.

A completare i vantaggi della promozione c’è la possibilità di abbinare al conto corrente anche il Conto Deposito con interessi al 4% per 12 mesi. Per accedere a questa promo è sufficiente accreditare stipendio/pensione oppure investire almeno 40.000 euro con ING.

L’offerta è disponibile ancora per pochi giorni e può essere richiesta tramite il sito ufficiale di ING, dal link qui di sotto.

Cosa prevede la promo di ING

Con la promozione di ING è possibile aprire:

Conto Corrente Arancio Più con canone azzerato (accreditando stipendio/pensione oppure con almeno 1.000 euro di entrate mensili), carta di debito con prelievi gratis , carta di credito gratuita , con plafond di 1.500 euro , bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

con (accreditando stipendio/pensione oppure con almeno 1.000 euro di entrate mensili), carta di debito con , , con plafond di 1.500 euro Conto Arancio (il Conto Deposito di ING) con interessi al 4% per 12 mesi (si tratta del tasso annuo lordo) su un deposito non vincolato che può arrivare fino a un massimo di 50.000 euro; per accedere al tasso agevolato è necessario impostare l’accredito di stipendio/pensione oppure investire almeno 40.000 con MyMoneyCoach, il servizio dedicato agli investimenti di ING

Si tratta di una promo davvero interessante che consente di azzerare i costi di gestione del conto, accedendo a un’offerta davvero completa con la possibilità di sfruttare un tasso di interesse molto elevato per gli standard attuali del mercato.

Per sfruttare la promo c’è tempo fino al prossimo 22 marzo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’apertura del conto corrente.