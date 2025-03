Conto aziendale con cashback fino al 10%: questo è quello giusto

Tra le opzioni più interessanti per professionisti e imprese alla ricerca di un conto corrente aziendale ricco di vantaggi c’è, senza dubbio, il Conto Vivid. Si tratta di un conto che ha ottenuto diversi riconoscimenti come “miglior conto aziendale” tra il 2024 e il 2025 proprio grazie ai tanti servizi che mette a disposizione.

Tra i vantaggi proposti ai clienti c’è il cashback fino al 10% sulle spese. L’importo effettivo del rimborso varia in base al piano attivo e al tipo di acquisto effettuato. Ad esempio, gli acquisti su Amazon possono beneficiare di un cashback fino alla percentuale massima del 10%. Per scoprire tutti i dettagli sul conto basta visitare il sito ufficiale di Vivid.

Il conto è disponibile con canone zero (per liberi professionisti) e con vari piani a pagamento da 7 euro al mese (per liberi professionisti e aziende) con possibilità di sfruttare due mesi di prova gratuita.

Conto aziendale con cashback: perché scegliere Vivid

Il Conto Vivid è un conto aziendale online che permette di avere fino a 30 IBAN andando anche a offrire l’integrazione con diversi software di contabilità. Il conto propone anche una remunerazione sulla liquidità pari al 4% per due mesi e poi fino al 2,6% in base al piano scelto.

Il conto offre una lunga serie di vantaggi, con la possibilità di utilizzare carte fisiche e virtuali oltre che di poter gestire l’accesso multi-utente (in modo da poter consentire a dipendenti e collaboratori l’accesso al conto per la sua gestione).

Un altro punto di forza è il cashback sugli acquisti che permette di ottenere fino a 150 euro di rimborso sulle spese sostenute, beneficiando di un rimborso massimo del 10%. Come sottolineato in precedenza, il rimborso effettivo varia in base al piano e al tipo di acquisto effettuato.

Per un quadro completo sulle proposte di Vivid basta seguire il link qui di sotto.