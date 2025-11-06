Conto aziendale con IBAN illimitati e 4% di interesse: la soluzione di Vivid Money

Per gli imprenditori, le aziende e i liberi professionisti alla ricerca di un nuovo conto aziendale, segnaliamo la soluzione di Vivid Money, che propone IBAN italiani illimitati, il 4% di interesse fisso annuo per i primi quattro mesi sulla liquidità non investita, più spese con carta senza limiti e un cashback garantito.

Vivid Money è una piattaforma finanziaria tedesca con sede a Berlino, che offre ai suoi clienti un’ampia selezione di servizi sia bancari che di investimento. Tra i suoi principali punti di forza si annovera il conto aziendale gratuito per chi sceglie i piani Standard (per liberi professionisti) e Free Start (per PMI).

Il conto aziendale all-in-one di Vivid Money

Il primo passo per ottenere il conto aziendale di Vivid Money è la registrazione sul sito ufficiale. La procedura avviene interamente online, senza la necessità di recarsi in filiale. Tramite il conto appena aperto si potranno inviare bonifici SEPA istantanei e bonifici internazionali (SWIFT), spostare i propri addebiti diretti in modo semplice e senza costi extra, nonché richiedere carte fisiche e virtuali gratuite per ogni componente della propria azienda.

La consegna gratuita della prima carta fisica per ogni collaboratore della propria società è gratuita. A questo proposito, è importante sottolineare anche la possibilità di fissare limiti di spesa elevati per ogni carta, in modo da soddisfare le proprie esigenze. Con la piattaforma di Vivid è inoltre possibile assegnare ruoli di amministratore ai componenti del team, tutto questo attraverso autorizzazioni personalizzate.

L’altro elemento più significativo è il Conto Interessi, grazie al quale è possibile guadagnare il 4% di interesse annuo fisso sulla liquidità non investita per i primi quattro mesi, poi fino al 2% in base al piano scelto. Il 4% di interesse è garantito anche ai liberi professionisti e alle aziende che optano per i piani gratuiti Standard e Free Start.