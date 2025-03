Conto aziendale con IBAN italiano: perché Finom fa la differenza

Per chi è alla ricerca di un conto aziendale online con IBAN italiano, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere Finom, che sta rivoluzionando il mercato mettendo a disposizione dei suoi clienti un’offerta ricca di servizi e di vantaggi, con la possibilità anche di ottenere il cashback fino al 3% delle spese sostenute con carta oltre che di sfruttare la fatturazione elettronica.

Conto Finom è disponibile in più versioni, a partire da 14 euro al mese e con 30 giorni di prova gratuita. Il conto si rivolge a freelance, società e imprese ed è disponibile anche in una versione “base” a canone zero, riservata ai freelance che intendono puntare su un conto conveniente e facile da gestire online.

Per accedere alle offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di Finom, tramite il link riportato qui di sotto.

Conto aziendale con IBAN italiano: perché scegliere Finom

Con Finom è possibile sfruttare un conto aziendale con IBAN italiano ricco di vantaggi. Grazie a un’offerta strutturata su più livelli, infatti, freelance, società e imprese hanno la possibilità di individuare l’opzione giusta per poter accedere a un conto in linea con le proprie necessità.

Per chi sceglie Finom ci sono le carte di pagamento, sia fisiche che virtuali, con la possibilità di ottenere fino al 3% di cashback sulle spese, in base al piano scelto. Oltre a un’operatività completa, con tutti i servizi bancari inclusi e la possibilità di effettuare anche trasferimenti internazionali di denaro, è possibile accedere a vari strumenti di fatturazione, con la possibilità di effettuare la fatturazione elettronica, archiviare documenti e digitalizzare scontrini e ricevute.

Conto Finom è disponibile a canone zero per i freelance e con vari piani di pagamento, scontati fino al 20% scegliendo la fatturazione annuale (si parte da 14 euro al mese). I dettagli completi sono disponibili di seguito. Per i nuovi clienti c’è sempre un periodo di prova di 30 giorni.