Conto aziendale con Vivid: interessi al 4% e cashback fino al 10% per i nuovi clienti

Il conto business giusto per professionisti e aziende, in questo momento, non può che essere il Conto Vivid. Si tratta di un prodotto ricco di vantaggi a cui è possibile accedere, in modo semplice, tramite il sito ufficiale di Vivid.

Questo conto gratuito può contare su IBAN illimitati e sull’integrazione con i software di contabilità. In aggiunta, i clienti possono sfruttare le carte VISA, con possibilità di cashback fino al 10% (in base al piano e al tipo di spesa sostenuta) e i bonifici istantanei gratuiti.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Vivid propone interessi al 4% per i primi 4 mesi sulla liquidità non investita. Successivamente, è prevista una remunerazione fino al 2% (in base al piano scelto). Per tutti i dettagli sulla promo basta premere sul box qui di sotto.

Perché scegliere il Conto Vivid

Il Conto Vivid è una delle opzioni più interessanti del momento per professionisti e aziende. Si tratta di un conto aziendale “all-in-one” che permette di ottenere diversi vantaggi.

Per i nuovi clienti, infatti, il conto propone:

interessi al 4% sulla liquidità non investita per i primi 4 mesi , poi fino al 2% in base al piano scelto

sulla liquidità non investita , poi fino al 2% in base al piano scelto cashback per le spese sostenute con carta, fino all’1% su tutto e fino al 10% su categorie e marchi selezionati

per le spese sostenute con carta, e conto con IBAN illimitati

bonifici istantanei gratuiti

possibilità di scegliere tra più piani di abbonamento (c’è anche un piano gratuito per professionisti) con sconto fino al 24% scegliendo il piano annuale per le versioni a pagamento

Si tratta di un prodotto che può adattarsi alle esigenze di vari clienti business, anche grazie agli strumenti di gestione della contabilità e alla possibilità di integrarsi con software esterni.

Per verificare tutte le condizioni e aprire il conto basta premere sul box qui di sotto.