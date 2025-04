Conto aziendale con wamo: semplicità di gestione, cashback e tanto altro

La scelta giusta per un nuovo conto corrente aziendale in grado di garantire semplicità di utilizzo e gestione della propria attività oltre che tanti servizi aggiuntivi e una piattaforma completamente digitale è rappresentata da Wamo. Si tratta di un conto sempre più ricco che propone un’offerta strutturata su più piani, permettendo ai clienti aziendali la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità.

Con Wamo è possibile accedere alle carte di pagamento, fisiche e virtuali (in base al piano scelto, è possibile accedere anche a carte virtuali illimitate). C’è anche il cashback dello 0,5% sulle spese. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Wamo, tramite il link qui di sotto. Con il piano annuale si può ottenere fino al 20% di sconto.

Conto aziendale con Wamo: perché sceglierlo

Con Wamo è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e a una piattaforma per la contabilità e la fatturazione che semplifica la gestione della propria attività. Sono disponibili vari piani, tra cui uno a canone zero mentre i piani a pagamento sono disponibili con uno sconto del 20% rispetto a quelli mensili.

Tra i servizi inclusi troviamo le carte di pagamento, sia fisiche che virtuali (con possibilità di avere carte virtuali illimitati), con anche il cashback dello 0,5% per chi sceglie il piano annuale. In base al piano scelto, inoltre, ci sono un certo numero di operazioni in uscita senza commissioni ed è possibile accedere anche a strumenti aggiuntivi come i link di pagamento e l’integrazione con Xero.

Iniziare a utilizzare Wamo è molto semplice. Il conto può essere richiesto direttamente online, seguendo una procedura rapida per l’apertura, con la possibilità di valutare il piano più conveniente in base alle proprie necessità. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.