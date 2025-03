Conto aziendale conveniente e innovativo: i vantaggi di Vivid Money

Vivid Money è un conto aziendale per freelance, professionisti e aziende, che si distingue per la sua convenienza e per le funzionalità innovative. Tra le altre cose, consente di ottenere fino al 4% di interessi sulla liquidità del conto e collegare a quest’ultimo fino a 50 sottoconti.

La fintech europea Vivid nasce nel 2020 con l’obiettivo di offrire soluzioni finanziarie per professioni, privati e imprese, al fine di migliorare la loro gestione delle finanze rendendola più semplice ed efficiente. Ad oggi è uno dei pochi conti aziendali che propone interessi sul saldo del conto corrente e un cashback fino al 10% sulle spese effettuate per la propria attività.

Tre i piani disponibili: Free start, Basic e Pro. L’account Free start è gratuito, include 12 conti, carte virtuali e in plastica gratis, un tasso del 4% e un cashback fino al 5%. L’iscrizione al profilo Free start di Vivid può essere completata online direttamente sul sito ufficiale di Vivid.

I vantaggi del conto aziendale Vivid Money

Il conto business online offerto dall’istituto di moneta elettronica Vivid Money garantisce un tasso di interesse del 4% annuo per i primi due mesi, poi fino al 3% in base al piano selezionato. Come già anticipato qui sopra, è uno dei pochi conti aziendali ad offrire una simile caratteristica, per lo più nel piano gratuito.

L’altro vantaggio significativo è il cashback sulle spese effettuate con la carta aziendale. Al momento, è possibile ottenere fino al 10% di rimborso mensile sulle spese aziendali del proprio team: fino al 10% per gli acquisti su Amazon e per la pubblicità su Facebook e Google, fino al 5% per i programmi di contabilità e suite per ufficio, fino al 4% sui biglietti aerei, ecc.

Infine, tra i pro di Vivid citiamo i sub-account, i costi competitivi e la semplicità d’uso della piattaforma riguardo alla gestione delle spese.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale Vivid Money.