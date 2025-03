Conto aziendale: fatturazione elettronica, cashback e molto altro con Finom

La scelta di un nuovo conto aziendale online passa per Finom, sempre più punto di riferimento del settore per freelance e aziende alla ricerca di un conto davvero conveniente. Tra le caratteristiche principali troviamo i servizi di contabilità e fatturazione, con possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica, oltre al cashback sui pagamenti con carta, fino al 3%.

Finom è disponibile con un’offerta articolata su più livelli, a partire da 14 euro + IVA al mese. Per i freelance, però, è disponibile anche il piano Solo, a canone zero. I clienti possono scegliere il piano più adatto alle proprie necessità al momento dell’apertura del conto. Ci sono sempre 30 giorni di prova. Per aprire il conto corrente basta raggiungere il sito ufficiale di Finom.

Perché scegliere Finom

Con Finom è possibile accedere a un conto business ricco di vantaggi, con la possibilità di avere un IBAN italiano e di effettuare trasferimenti di denaro, anche a livello internazionale, in modo semplice e veloce. Al conto sono abbinate le carte fisiche e virtuali VISA, con il cashback fino al 3% delle spese.

Ci sono poi gli strumenti di contabilità e fatturazione, con la fatturazione elettronica, l’accesso al commercialista, la riconciliazione delle fatture e molto altro. Questi strumenti possono fare la differenza, garantendo una gestione migliore della propria attività.

Un altro punto di forza di Finom è la possibilità di poter scegliere tra vari piani in abbonamento (con sempre 30 giorni di prova gratuita). Il servizio è disponibile per freelance, società e imprese con costi a partire da 14 euro + IVA al mese. Da segnalare, in ogni caso, che il piano Solo riservato ai freelance è disponibile con canone zero, rappresentando la soluzione giusta per molti professionisti.

I dettagli completi su tutte le versioni di Finom sono disponibili di seguito.