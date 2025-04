Conto aziendale online: gestione più efficiente e tanti vantaggi con Finom

La digitalizzazione è un elemento chiave per sostenere la crescita aziendale e può fare la differenza in contesti di mercato molto competitivi. Anche le attività di gestione contabile e finanziaria del proprio business possono diventare più agevoli se digitalizzate.

Per questo motivo è utile puntare su di un conto corrente aziendale online: un servizio di questo tipo può garantire notevoli vantaggi, permettendo una gestione più semplice della propria attività.

La soluzione giusta su cui puntare, in questo momento, è rappresentata dal Conto Finom, disponibile in più versioni (per professionisti, PMI e aziende più strutturate, con diversi piani dedicati a ogni tipologia di cliente).

Con Finom è possibile sfruttare una piattaforma bancaria ricca di funzionalità, con anche gli strumenti di fatturazione oltre che con le carte fisiche e virtuali che consentono anche di sfruttare il cashback, fino al 3% (le caratteristiche del rimborso dipendono, naturalmente, dal piano scelto).

Per scoprire tutte le caratteristiche del conto in questione basta visitare il sito ufficiale Finom, accessibile di seguito. I piani a pagamento sono disponibili con un mese di prova gratuita.

Perché puntare su Finom

Il Conto Finom è la soluzione giusta per professionisti e aziende alla ricerca di un conto online in grado di offrire numerosi vantaggi. Tra le caratteristiche principali troviamo:

IBAN italiano , disponibile in 24 ore

, disponibile in 24 ore le carte fisiche e virtuali da abbinare al conto, con possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% (per alcuni piani c’è il cashback illimitato fino all’1%)

da abbinare al conto, con possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% (per alcuni piani c’è il cashback illimitato fino all’1%) una piattaforma di gestione contabile ricca di funzioni con possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica, la riconciliazione e molto altro

ricca di funzioni con possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica, la riconciliazione e molto altro un’ operatività bancaria completa , con commissioni ridotte o nulle anche per le operazioni internazionali

, con commissioni ridotte o nulle anche per le operazioni internazionali una gestione online completa e agevole

la possibilità di scegliere tra diversi piani dedicati in modo da poter contare su un conto “su misura”

Per provare subito il Conto Finom e per scoprire tutte le caratteristiche dei vari piani disponibili è sufficiente seguire il link qui di sotto.