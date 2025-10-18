Conto aziendale senza limiti di spesa: porta la tua attività al massimo con Vivid

Gli imprenditori che desiderano far fare un ulteriore salto di qualità alla propria azienda dovrebbero prendere in considerazione l’idea di sottoscrivere un conto aziendale online senza limiti di spesa. L’obiettivo, infatti, è di spingere al massimo la propria attività, senza per questo rinunciare a una gestione finanziaria semplice e a alla politica di cashback.

Quanto appena detto porta sulle tracce della piattaforma finanziaria tedesca Vivid, nata per aiutare imprenditori, liberi professionisti e aziende a ottenere il meglio dalla loro attività. Il suo conto business offre spese senza limiti, una gestione finanziaria a tutto tondo e un cashback garantito: si parte dal piano gratuito Free Start pensato per le piccole e medie imprese appena registrate.

Spese con carta senza limiti

La ricetta del conto aziendale di Vivid Money si può riassumere in tre punti: zero limiti di spesa, cashback garantito e carte per tutto il team. Per quanto riguarda proprio quest’ultimo elemento, il conto della piattaforma tedesca include carte di debito gratuite per ogni dipendente.

Le carte sono utilizzabili senza limiti per le spese informatiche, tra cui rientrano AWS e Google Ads. Ciò permette a ogni tipo di azienda di ottenere gli strumenti tecnologici di cui necessitano per crescere senza alcuna limitazione di spesa. Inoltre, i titolari delle attività ottengono il controllo totale sulla gestione delle carte: dalla loro emissione all’impostazione di determinati limiti.

Un altro aspetto da sottolineare è il cashback su tutte le spese effettuate con carta. Il rimborso, tra le altre cose, è indipendente sia dall’importo speso che dalla categoria dell’acquisto, dato che si può beneficiare di un cashback garantito fino all’1% a seconda del piano scelto.

Per sfruttare il cashback massimo, tutti i nuovi clienti che sottoscrivono il piano Enterprise ottengono due mesi di prova gratis.