Conto BBVA a canone zero: interessi al 3% per i primi 6 mesi, senza vincoli

Con BBVA è possibile accedere a una delle migliori opzioni per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, BBVA mette a disposizione un conto con canone zero e con carta di debito con prelievi gratis (da 100 euro) e bonifici gratis. In aggiunta, la banca propone la remunerazione del saldo con interessi al 3% per 6 mesi oltre al cashback del 3% per 6 mesi sulle spese con carta di debito. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di BBVA, qui di sotto.

Perché scegliere BBVA

Con BBVA è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi. Il canone è zero, senza alcun requisito da rispettare. In aggiunta, la banca propone la carta di debito, a canone zero, con prelievi gratis in tutta l’area euro (a partire da 100 euro). Sono disponibili anche i bonifici senza commissioni ed è possibile richiedere la carta di credito, con canone azzerabile.

Per tutti i nuovi clienti sono disponibili varie promo cumulabili a partire dalla remunerazione del 3% per il saldo presente sul conto, con liquidazione mensile. La durata della promo è di 6 mesi, ma la remunerazione continuerà almeno fino a fine 2027. Da segnalare anche il cashback del 3% per i primi 6 mesi, valido sui primi 280 euro di acquisti mensili, e c’è anche il Gran Cashback del 10% per il primo mese, su 500 euro di acquisti.

Per aprire il conto corrente è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata che permetterà di sfruttare tutti i vantaggi del conto corrente di BBVA, una soluzione a zero spese che può garantire notevoli vantaggi per tutti i risparmiatori che la richiedono. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti.