Conto BBVA a canone zero: per i primi 6 mesi ci sono interessi e cashback al 3%

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per poter contare su un nuovo conto corrente a zero spese in grado di offrire tanti vantaggi oltre a un’operatività completa tramite i canali digitali della banca.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono BBVA c’è la possibilità di sfruttare la remunerazione del 3% per i primi 6 mesi dall’apertura (successivamente la remunerazione continua con un tasso che sarà comunicato dalla banca in anticipo).

In aggiunta, c’è anche il cashback del 3% per 6 mesi sulle spese con carta di debito (fino a 280 euro al mese di acquisti). Per il primo mese è attivo il Gran Cashback 10% che garantisce un rimborso fino a 50 euro.

Il conto è a canone zero. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di BBVA, tramite il box qui di sotto. L’offerta è riservata ai nuovi clienti e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Perché scegliere il Conto BBVA

Ecco le caratteristiche del Conto BBVA a cui è possibile accedere con la promozione in corso in questo momento:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito , a canone zero, con prelievi gratis (per importi da 100 euro)

, a canone zero, con prelievi gratis (per importi da 100 euro) bonifici senza commissioni

remunerazione del 3% per 6 mesi (poi continuerà con un tasso da determinare) e liquidazione mensile degli interessi

(poi continuerà con un tasso da determinare) e cashback del 3% per 6 mesi (sui primi 280 euro di spesa) e del 10% per il primo mese (sui primi 500 euro di spesa) per le spese con carta di debito

(sui primi 280 euro di spesa) e del (sui primi 500 euro di spesa) per le spese con carta di debito possibilità di richiedere la carta di credito a canone azzerabile

Si tratta, quindi, di un conto completo e vantaggioso che può garantire un’operatività completa e a costo zero oltre a tanti vantaggi aggiuntivi come la remunerazione e il cashback. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura online.