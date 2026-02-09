Conto BBVA a zero spese con cashback e interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese e in grado di garantire un guadagno significativo, grazie alla remunerazione del saldo e al cashback.

Per tutti i nuovi clienti, infatti, BBVA propone un conto a canone zero che per i primi 6 mesi mette a disposizione anche interessi al 3% sul saldo (con liquidazione mensile) e il cashback del 3% delle spese con carta di debito (sui primi 280 euro di acquisti).

Per aprire il conto basta seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale di BBVA. Tutti i dettagli in merito al conto sono disponibili tramite il banner qui di sotto.

Conto BBVA: le caratteristiche e la promo di febbraio 2026

Il Conto BBVA ha tutte le carte in regola per diventare il conto corrente da aprire oggi. Tra le caratteristiche del conto troviamo:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito inclusa a canone zero e con prelievi gratis (a partire da 100 euro)

bonifici senza commissioni

remunerazione del 3% del saldo per i primi 6 mesi, poi continua almeno fino a fine 2027 con un tasso che sarà comunicato successivamente

del saldo per i primi 6 mesi, poi continua almeno fino a fine 2027 con un tasso che sarà comunicato successivamente cashback del 3% per i primi 6 mesi delle spese con carta, fino a 280 euro di acquisti ogni mese

per i primi 6 mesi delle spese con carta, fino a 280 euro di acquisti ogni mese possibilità di richiedere una carta di credito, con canone azzerabile

Il prodotto di BBVA, quindi, ha tutte le carte in regola per essere considerato come il conto corrente giusto da aprire oggi. Si tratta di un prodotto completo e vantaggioso che consente di eliminare le spese e di massimizzare i vantaggi, ottenendo anche un bel guadagno dalla propria liquidità, senza dover effettuare alcun investimento.

Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto.