Conto con Banca Mediolanum: operatività a zero spese e Buono Amazon da 100€

La nuova promozione è l’occasione giusta per aprire SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. La banca, infatti, garantisce un azzeramento del canone fino al 2027 (invece di 3,75 euro al mese), mettendo a disposizione un conto con prelievi e bonifici gratis e con la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, inoltre, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere il buono è sufficiente accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto per tre mesi consecutivi. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum da cui è possibile completare l’apertura del conto.

Le caratteristiche del conto

Il conto corrente di Banca Mediolanum è disponibile con un’offerta davvero completa. A disposizione dei nuovi clienti che scelgono SelfyConto, infatti, troviamo:

un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno (oppure fino al compimento dei 30 anni); il canone è azzerabile fino a fine 2027 andando ad accreditare lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro con le carte

andando ad accreditare lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro con le carte la carta di debito a canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro i bonifici ordinari e istantenei gratuiti

la carta di credito a canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno, con plafond di 1.500 euro al mese, incrementabile

a canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno, con plafond di 1.500 euro al mese, incrementabile un Buono Amazon da 100 euro in regalo con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi dopo l’apertura del conto

Per sfruttare l’offerta basta accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto, e completare una breve procedura di apertura online. Rispettando le condizioni fissate dalla promo sarà possibile azzerare il canone e ottenere il Buono Amazon in omaggio.