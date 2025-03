Conto con canone azzerabile e 100€ in regalo su Amazon con Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è disponibile con una nuova promozione rivolta ai nuovi clienti. Per chi apre oggi il conto corrente online dell’istituto milanese, infatti, c’è la possibilità di azzerare il canone fino a fine 2027 (oppure fino al compimento dei 30 anni) oltre che di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta di debito per 3 mesi consecutivi.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Banca Medioalnum, da cui è possibile completare l’apertura del conto corrente. Per tutti i dettagli in merito basta premere sul box qui di sotto.

SelfyConto: perché scegliere Mediolanum

Il conto corrente di Banca Mediolanum ha un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per 12 mesi per tutti i nuovi clienti. È possibile, però, azzerare il canone:

fino a fine 2027 con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto

fino al compimento dei 30 anni, senza altri requisiti da rispettare

Tra le caratteristiche del conto corrente troviamo:

carta di debito gratuita per un anno, poi 10 euro all’anno, con prelievi gratis in tutta l’area euro ; la carta supporta i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

; la carta supporta i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici ordinari e istantanei gratuiti

carta di credito richiedibile con canone gratuito per un anno, poi 20 euro all’anno; la carta supporta i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum, inoltre, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere il buono è sufficiente accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese per 3 mesi con le carte abbinate al conto.

Tutti i dettagli in merito alla promozione sono disponibili tramite il link qui di sotto. L’apertura è rapida: si tratta di una semplice procedura online che può essere completata anche utilizzando il proprio SPID per l’autenticazione, in modo da poter iniziare subito a sfruttare i vantaggi del conto.