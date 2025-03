Conto con fatturazione elettronica e cashback: Finom è perfetto per il business

Finom è la soluzione giusta per professionisti e PMI alla ricerca di un conto aziendale online ricco di vantaggi e in grado di mettere a disposizione anche un servizio di fatturazione elettronica, per una gestione semplificata di tutti gli aspetti contabili e fiscali (con anche la possibilità di garantire un accesso riservato per il commercialista).

Il Conto Finom è disponibile in più versioni, con prezzi da 14 euro al mese e con un mese di prova gratuita. Per i liberi professionisti, però, è possibile puntare anche su un piano a canone zero, chiamato Solo, che può rappresentare la soluzione giusta per chi ha esigenze basilari.

Finom mette a disposizione un IBAN italiano, le carte di pagamento, con cashback fino al 3%, e molto altro ancora. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale Finom.

Perché puntare su Finom per il conto aziendale

Con Finom è possibile sfruttare un conto aziendale ricco di vantaggi, a partire dall’IBAN italiano e dall’integrazione con il sistema di fatturazione elettronica, con anche la possibilità di effettuare la riconciliazione, per associare le fatture alle transazioni effettuate in modo semplice e veloce.

Il conto, inoltre, permette di effettuare operazioni di cambio e trasferimenti di denaro in tutto il mondo, con tempi rapidi e costi ridotti. Per i clienti sono incluse anche le carte di debito fisiche e virtuali (con supporto Google Pay e Apple Pay) con cui è possibile sfruttare il cashback fino al 3% (il tetto mensile del rimborso varia in base al piano scelto).

Finom è anche una piattaforma di gestione contabile, con tanti strumenti per tenere “in ordine” le spese e tutte le operazioni collegate alla propria attività, con la possibilità anche di digitalizzare i documenti (come le ricevute di pagamento cartacee) da tenere poi in archivio.

Per professionisti e aziende è possibile aprire Finom tramite il link qui di sotto. Il conto è disponibile su più livelli, a partire da 14 euro al mese. C’è sempre una prova gratuita di 30 giorni.