Conto con interessi al 4% per 12 mesi: ultimi giorni per la promo ING

Nonostante il taglio dei tassi voluto dalla BCE, accedere a un Conto Deposito con interessi al 4% è ancora possibile grazie alla promo che ING riserva ai nuovi clienti che aprono il Conto Corrente Arancio a zero spese. Con l’accredito di stipendio/pensione oppure investendo almeno 40.000 euro con ING, dopo l’apertura del conto corrente, è possibile accedere al Conto Deposito andando a beneficiare di interessi al 4% per 12 mesi su somme non vincolate.

Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di ING, tramite il link qui di sotto. La promo, però, sta per scadere. Per accedere all’offerta è necessario aprire il conto corrente entro il prossimo 22 marzo 2025.

Conto a zero spese e interessi al 4% con ING

La promozione di ING consente l’accesso al Conto Corrente Arancio Più con canone azzerabile (invece di 5 euro al mese) impostando l’accredito di stipendio/pensione o con almeno 1.000 euro di entrate mensili. Al conto è abbinata la carta di debito con prelievi gratis ed è possibile richiedere la carta di credito a costo zero. Da segnalare che anche i bonifici ordinari e istantanei sono gratis.

Con l’accredito di stipendio/pensione oppure investendo almeno 40.000 euro con il servizio MyMoneyCoach è possibile ottenere, inoltre, il Conto Deposito non vincolato con un tasso annuo lordo del 4% che sarà valido per 12 mesi. Si tratta, quindi, di una soluzione ottima per incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità (fino a un massimo di 50.000 euro di deposito).

Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto. La promozione terminerà il prossimo 22 marzo data ultima per poter aprire il conto corrente e avviare tutta la procedura per ottenere il tasso agevolato sul Conto Deposito. Tutti i dettagli relativi all’offerta sono disponibili sul sito ING, linakto qui di sotto.