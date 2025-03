Conto con interessi al 4% per 6 mesi: con Banca Mediolanum è possibile

Banca Mediolanum è, sempre di più, un punto di riferimento per i risparmiatori alla ricerca di un conto online ricco di vantaggi e che può garantire la possibilità di sfruttare un tasso di interesse del 4% per 6 mesi.

La promo in corso per SelfyConto, infatti, rappresenta un’occasione ottima per tutti i risparmiatori. Questo conto, infatti, ha un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per 12 mesi ed è azzerabile fino al 2027.

Per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, inoltre, Banca Mediolanum mette a disposizione la possibilità di un tasso annuo lordo del 4% per 6 mesi sulle somme vincolate (svincolabili senza perdere gli interessi maturati).

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto.

Perché scegliere Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare un conto con:

canone azzerato per un anno (invece di3,75 euro al mese) oppure azzerabile fino a fine 2027 con accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte

Da segnalare che per i clienti Under 30 è possibile sfruttare canone zero e bonifici gratuiti fino al compimento dei 30 anni.

Per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, inoltre, Banca Mediolanum mette a disposizione una linea vincolata con interessi al 4% per 6 mesi (tasso annuo lordo). Le somme depositate sono svincolabili senza la perdita degli interessi maturati.

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto.