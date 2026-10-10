Conto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco cosa offre Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e in grado di offrire interessi al 4% per i primi 6 mesi. Il conto in questione si chiama SelfyConto ed è disponibile tramite una veloce procedura di apertura online. Per i clienti che scelgono questo conto c’è la possibilità di azzeramento del canone oltre a prelievi e bonifici gratis.

La promozione che garantisce interessi al 4% per 6 mesi, invece, è disponibile con l’apertura del conto e poi andando a impostare l’accredito dello stipendio. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Perché scegliere SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per il primo anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno e di 10 euro all’anno successivamente. Con la carta è possibile sfruttare prelievi gratis in area euro. Ci sono anche i bonifici senza commissioni. Da segnalare anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno e poi con canone di 20 euro all’anno.

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare interessi al 4% per i primi 6 mesi, con l’accredito dello stipendio. L’importo depositato consente la possibilità di svincolo in qualsiasi momento, senza la perdita degli interessi maturati.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto ,completando una breve procedura di apertura online. L’offerta con il tasso agevolato garantito ai nuovi clienti da Banca Mediolanum sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.